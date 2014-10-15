〔表〕米4週間物ＴＢ入札、最高落札利回りは0.015％＝財務省

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［ワシントン １５日 ロイター］ - 米財務省が発表した４週間物財務省短期証券 （Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.015％ 平均落札利回り 0.005％ 最低落札利回り 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.015％ 落札価格 99.998833 最高利回り落札比率 51.19％ カバー（応札倍率） 3.68倍 （以下の単位はドル） 落札総額 33,000,940,400 応札総額 121,515,582,900 競争入札 32,739,767,600 非競争入札 261,172,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月16日 償還日 2014年11月13日 ＣＵＳＩＰ番号 912796CL1
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