アジア通貨動向（16日）＝大半が上昇、米為替報告書受けウォンが買われる

[シンガポール 16日 ロイター] - アジア通貨市場は大半が 上昇。低調な米経済指標が、連邦準備理事会(FRB)の利上げ開始を 遅らせるとの観測が広がり、ドルが下落。国債利回りも低下した。 全般的なドル安基調に加え、米財務省が為替報告書で韓国ウォンK RW=KFTCの相場が過小評価されていると指摘したため、オフショアファ ンドがウォンに買いを入れた。 台湾ドル はショートカバーで上昇した。 オーバーナイトでドル指数 は3週間ぶり安値を付けた。 低調な米指標により世界経済の成長懸念が拡大し、投資家は新興ア ジア通貨に積極投資しづらいという側面もある。 マッコーリー銀行の債券・為替戦略の責任者、Nizam Idris氏は「 世界経済の弱さのために、利上げが遅れることは好ましくない。リスク オフにつながる」と指摘した。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.15 107.28 +1.06 Sing dlr 1.2718 1.2720 +0.02 Taiwan dlr 30.361 30.420 +0.19 Korean won 1061.33 1063.10 +0.17 Baht 32.42 32.51 +0.27 Peso 44.83 44.83 +0.00 Rupiah 12228.00 12223.00 -0.04 Rupee 61.63 61.41 -0.36 Ringgit 3.2740 3.2775 +0.11 Yuan 6.1240 6.1259 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.15 105.28 -0.82 Sing dlr 1.2718 1.2632 -0.68 Taiwan dlr 30.361 29.950 -1.35 Korean won 1061.33 1055.40 -0.56 Baht 32.42 32.86 +1.35 Peso 44.83 44.40 -0.96 Rupiah 12228.00 12160.00 -0.56 Rupee 61.63 61.80 +0.28 Ringgit 3.2740 3.2755 +0.05 Yuan 6.1240 6.0539 -1.14