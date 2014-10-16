17日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 0830 １０月ロイター短観 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1535 黒田日銀総裁が全国信用組合大会であいさつ 1700 金融システムリポート（日銀） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １６日（木） ＝海外主要企業決算発表予定＝＝ Q3 2014 Goldman Sachs 0900 ユーロ圏：9月消費者物価指数改定値（統計局） 0900 ユーロ圏：8月貿易収支（統計局） 1200 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ペンシルベ ニア州アレンタウン） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1300 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が会合であいさつ（ニュージャージー州ニュ ーブランズウィック） 1315 米：９月設備稼働率（ＦＲＢ） 1315 米：９月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1400 米：10月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1400 米：10月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1400 米：コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Clarifying the Objectives of Monetary Policy" 1500 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 1615 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（ミズーリ州カンザスシ ティ） 1700 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が会合に参加 2000 米：8月対米証券投資（財務省） １７日（金） ＝海外主要企業決算発表予定＝ BMO Q3 2014 General Electric Co 1230 米：9月住宅着工件数（商務省） 1230 米：イエレンＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の会合で講演 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" 1230 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ（ボストン） 1355 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値