米国の欧州株式ファンド、過去最大の資金流出＝リッパー週間調査

[ニューヨーク 16日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下の投信情報会社リッパーがまとめた米国ファンドの週間調査(10月15日までの週)によると、ユーロ圏の景気後退懸念から欧州株式ファンドからの資金流出が1992年の調査開始以来最大の13億ドルに達したことが分かった。

株式ファンド全体では28億ドルの流入で3週間ぶりの入超。流入資金のほとんどが上場投資信託に流れ、株式投資信託(ミューチュアルファンド)は15億ドルの流出超だった。

課税債券ファンドは、過去最高の127億ドルの流入を記録した前週に続き50億ドルの流入だった。マネー・マーケット・ファンド(MMF)は182億ドルの流出で6月半ば以降で最大の出超となった。

前週13億ドルの流入だったハイイールド社債ファンドは、市場にリスク回避の動きが広がり5億4900万ドルの流出に転じた。

リッパーの米調査責任者、ジェフ・トヨロネホイ氏は、ETFへの資金流入について強気の相場観を反映したものではなく、構成銘柄を空売りした投資家の買いによるものだと見解を示した。大手証券会社はこうした投資家のニーズに応えてETFを組成することがあるので、実態としては資金流入と言い難いケースもあるという。

マネー・マーケット・ファンド(MMF)からの資金流出については、米債券運用会社パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)のビル・グロス氏の退社を受け、235億ドルに上る資金が同社の旗艦ファンドから他の競合ファンドに逃避する中、MMFが一時的な受け皿となったためとの見方を示した。

Sector Flow Chg % Assets Count

($Bil) Assets ($Bil) All Equity Funds 2.822 0.07 3,940.107 11,039 Domestic Equities 5.326 0.17 2,914.912 8,029 Non-Domestic -2.504 -0.23 1,025.195 3,010 Equities All Taxable Bond 5.026 0.27 1,847.978 5,626 Funds All Money Market -18.240 -0.78 2,313.208 1,295 Funds All Municipal Bond 0.444 0.14 315.797 1,429 Funds