再送-20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0700 10月ロイター企業調査 0850 新型窓口販売方式による5年利付国債の発行条件等(財務省) 0900 日銀支店長会議(黒田総裁があいさつ) 1400 8月景気動向指数CI改訂(内閣府) 1400 地域経済報告(日銀) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 17日(金) =海外主要企業決算発表予定= Q3 2014 General Electric Co Q3 2014 Morgan Stanley 1230 米:9月住宅着工件数(商務省) 1230 米:イエレンFRB議長がボストン地区連銀主催の会合で講演 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" 1230 米:ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ(ボストン) 1355 米:10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 18日(土) 1230 米:ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合で講演(ボストン) 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" 20日(月) =海外主要企業決算発表予定= 20 Oct AMC Q4 2014 Apple Inc 20 Oct AMC Q3 2014 International Business Machines 20 Oct AMC Q3 2014 Texas Instruments Inc ◇指標 06:00 独生産者物価指数(連邦統計庁) Sep ◇イベント 中国:共産党中央委員会第4回総会(4中総会、23日まで) インドネシア:新大統領就任