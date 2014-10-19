20日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月２０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0700 10月ロイター企業調査 0850 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） 0900 日銀支店長会議（黒田総裁があいさつ） 1400 8月景気動向指数ＣＩ改訂値（内閣府） 1400 地域経済報告（日銀） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（金） ＝海外主要企業決算発表予定＝ Q3 2014 General Electric Co Q3 2014 Morgan Stanley 1230 米：9月住宅着工件数（商務省） 1230 米：イエレンＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の会合で講演 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" 1230 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ（ボストン） 1355 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 １８日（土） 1230 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合で講演（ボストン） 会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" ２０日（月） ＝海外主要企業決算発表予定＝ 20 Oct AMC Q4 2014 Apple Inc 20 Oct AMC Q3 2014 International Business Machines 20 Oct AMC Q3 2014 Texas Instruments Inc ◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Sep ◇イベント 中国：共産党中央委員会第４回総会（４中総会、２３日まで） インドネシア：新大統領就任