再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

米主要企業の決算発表予定一覧は でご覧ください。

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海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

Saturday, 18 October, 2014--------------------------------------------- 2130 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合で講演（ボストン）会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" Monday, 20 October, 2014--------------------------------------------- 0700 日本：10月ロイター企業調査 0850 日本：新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等（財務省） 0900 日本 日銀支店長会議 黒田総裁があいさつ 1300 日本：石井公明党政調会長インタビュー 1400 日本：8月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 日銀 地域経済報告（日銀） 1530 日本：日銀大阪支店長会見 ＜海外＞ ◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Sep

◇イベント 中国：共産党中央委員会第４回総会（４中総会、２３日まで） インドネシア：新大統領就任

◇休場 ◇決算予定 20 Oct AMC Q4 2014 Apple Inc 20 Oct AMC Q3 2014 International Business Machines 20 Oct AMC Q3 2014 Texas Instruments Inc

Tuesday, 21 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1030 日本：２年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 1245 日本：20年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：20年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ＜海外＞ ◇指標 02:00 中国ＧＤＰ（国家統計局） Q3 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Sep 11:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：9月中古住宅販売（全米リアルター協会）

◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 08:55 ロウ豪中銀副総裁が講演 ＡＰＥＣ財務相会議（北京、２２日まで） ◇休場

◇決算予定 21 Oct AMC Q3 2014 Yahoo! Inc Wednesday, 22 October, 2014--------------------------------------------- 0850 日本：９月貿易統計（財務省） （輸出：＋６．８％、輸入：＋３．０％、７７７０億円の赤字） 0850 日本：銀行貸出アンケート（日本） ＜海外＞ ◇指標 00:30 豪ＣＰＩ（連邦統計局） Q3 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：9月消費者物価指数（労働省）

◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Oct 11:00 カナダ：中銀金利発表

◇休場 シンガポール： ディーパバリ マレーシア： ディーパバリ ◇決算予定 22 Oct BMO Q3 2014 Boeing Co 22 Oct Q3 2014 General Motors Co

Thursday, 23 October, 2014--------------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＜海外＞ ◇指標 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Oct 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Oct 08:30 英小売売上高（国立統計局） Sep 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 米：8月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 14:00 米：9月景気先行指数（コンファレンス・ボード）

◇イベント 21:00 スティーブンス豪中銀総裁が講演 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 15:00 米財務省インフレ変動利付き２年債入札条件 15:00 米財務省インフレ２・５・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２４日まで）

◇休場 タイ： チュラロンコーン大王記念日

◇決算予定 23 Oct AMC Q3 2014 Amazon.com Inc 23 Oct 11:30 Q3 2014 Caterpillar Inc.

Friday, 24 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 ＜海外＞ ◇指標 23:00 韓国：ＧＤＰ Q3 01:30 中国新築住宅価格 Sep 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 08:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3 14:00 米：9月新築１戸建て住宅販売（商務省）

◇イベント

◇休場 インド ◇決算予定 24 Oct 11:00 Q3 2014 Ford Motor Co

Sunday, 26 October, 2014--------------------------------------------- ＜海外＞

◇イベント 11:00 欧州の銀行ストレステスト・資産査定の結果公表（ＥＢＡ、ＥＣＢ） ブラジル大統領選（決選） 欧州：夏時間が終了 Monday, 27 October, 2014--------------------------------------------- 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数（日銀）

＜海外＞ ◇指標 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Sep 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Oct 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Sep

Tuesday, 28 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：9月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比●％） ＜海外＞

◇指標 12:30 米：9月耐久財受注（商務省） 14:00 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） ◇イベント 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 17:00 米財務省２年債入札 米：連邦公開市場委員会（２９日まで）

◇休場 ◇決算予定 28 Oct BMO Q3 2014 DuPont 28 Oct AMC Q3 2014 Facebook Inc

Wednesday, 29 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：財務局長会議 日本：9月鉱工業生産速報（経産省）

＜海外＞ ◇イベント ブラジル：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付き２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 18:00 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間３０日）

Thursday, 30 October, 2014--------------------------------------------- ＜海外＞ ◇指標 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct 12:30 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札

Friday, 31 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） 0830 日本：9月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本：9月労働力調査・完全失業率（総務省） 0830 日本：9月家計調査・実質消費支出（総務省） 1230 日本：１０月国際投資戦略調査 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） ＜海外＞ ◇指標 00:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q3 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Sep 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Oct 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Sep 12:30 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） 12:30 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 13:45 米：10月シカゴ地区購買部協会景気指数 13:55 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値

◇イベント 15:00 メキシコ：中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定 Sunday, 02 November, 2014--------------------------------------------- ＜海外＞ 米国・カナダ冬時間に移行

Monday, 03 November, 2014--------------------------------------------- ＜海外＞ ◇イベント 17:40 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演

Tuesday, 04 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Wednesday, 05 November, 2014--------------------------------------------- 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：９月毎月勤労統計（厚労省） 1130 日本：黒田日銀総裁講演（ホテルオークラ・「曙の間」） Thursday, 06 November, 2014--------------------------------------------- ＜海外＞ ◇イベント 17:45 パウエル米ＦＲＢ理事が講演

Friday, 07 November, 2014------------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）