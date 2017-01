再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(内容を更新しました)

Saturday, 18 October, 2014--------------------------------------------- 2130 米:ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が会合で講演(ボストン)会合名"Inequality of Economic Opportunity in the United States" Monday, 20 October, 2014--------------------------------------------- 0700 日本:10月ロイター企業調査 0850 日本:新型窓口販売方式による5年利付国債の発行条件等(財務省) 0900 日本 日銀支店長会議 黒田総裁があいさつ 1300 日本:石井公明党政調会長インタビュー 1400 日本:8月景気動向指数CI改訂(内閣府) 1400 日銀 地域経済報告(日銀) 1530 日本:日銀大阪支店長会見 <海外> ◇指標 06:00 独生産者物価指数(連邦統計庁) Sep

◇イベント 中国:共産党中央委員会第4回総会(4中総会、23日まで) インドネシア:新大統領就任

◇休場 ◇決算予定 20 Oct AMC Q4 2014 Apple Inc 20 Oct AMC Q3 2014 International Business Machines 20 Oct AMC Q3 2014 Texas Instruments Inc

Tuesday, 21 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1030 日本:2年利付国債(11月債)の発行予定額等(財務省) 1245 日本:20年利付国債の入札結果(財務省) 1515 日本:20年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) <海外> ◇指標 02:00 中国GDP(国家統計局) Q3 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) Sep 11:45 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) w/e 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米:9月中古住宅販売(全米リアルター協会)

◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 08:55 ロウ豪中銀副総裁が講演 APEC財務相会議(北京、22日まで) ◇休場

◇決算予定 21 Oct AMC Q3 2014 Yahoo! Inc Wednesday, 22 October, 2014--------------------------------------------- 0850 日本:9月貿易統計(財務省) (輸出:+6.8%、輸入:+3.0%、7770億円の赤字) 0850 日本:銀行貸出アンケート(日本) <海外> ◇指標 00:30 豪CPI(連邦統計局) Q3 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 12:30 米:9月消費者物価指数(労働省)

◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Oct 11:00 カナダ:中銀金利発表

◇休場 シンガポール: ディーパバリ マレーシア: ディーパバリ ◇決算予定 22 Oct BMO Q3 2014 Boeing Co 22 Oct Q3 2014 General Motors Co

Thursday, 23 October, 2014--------------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:流動性供給入札(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:流動性供給入札結果(財務省) 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄(財務省) <海外> ◇指標 01:45 中国製造業PMI速報値(HSBC) Oct 07:00 仏総合PMI速報値 Oct 07:00 仏製造業PMI速報値 Oct 07:00 仏サービス部門PMI速報値 Oct 07:30 独総合PMI速報値 Oct 07:30 独製造業PMI速報値 Oct 07:30 独サービス部門PMI速報値 Oct 08:00 ユーロ圏サービス部門PMI速報値 Oct 08:00 ユーロ圏製造業PMI速報値 Oct 08:00 ユーロ圏総合PMI速報値 Oct 08:30 英小売売上高(国立統計局) Sep 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 13:00 米:8月住宅価格指数(連邦住宅金融局) 14:00 米:9月景気先行指数(コンファレンス・ボード)

◇イベント 21:00 スティーブンス豪中銀総裁が講演 08:00 フィリピン:中銀金利発表 08:00 ノルウェー:中銀金利発表 11:00 トルコ:中銀金利発表 15:00 米財務省インフレ変動利付き2年債入札条件 15:00 米財務省インフレ2・5・7年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動30年債入札 EU首脳会議(ブリュッセル、24日まで)

◇休場 タイ: チュラロンコーン大王記念日

◇決算予定 23 Oct AMC Q3 2014 Amazon.com Inc 23 Oct 11:30 Q3 2014 Caterpillar Inc.

Friday, 24 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 <海外> ◇指標 23:00 韓国:GDP Q3 01:30 中国新築住宅価格 Sep 06:00 独消費者信頼感指数(GfK) Nov 08:30 英GDP速報値(国立統計局) Q3 14:00 米:9月新築1戸建て住宅販売(商務省)

◇イベント

◇休場 インド ◇決算予定 24 Oct 11:00 Q3 2014 Ford Motor Co

Sunday, 26 October, 2014--------------------------------------------- <海外>

◇イベント 11:00 欧州の銀行ストレステスト・資産査定の結果公表(EBA、ECB) ブラジル大統領選(決選) 欧州:夏時間が終了 Monday, 27 October, 2014--------------------------------------------- 0850 日本:9月企業向けサービス価格指数(日銀)

<海外> ◇指標 09:00 ユーロ圏M3(ECB) Sep 09:00 独IFO業況指数 Oct 13:45 米サービス部門PMI速報値(マークイット) Oct 13:45 米総合PMI速報値(マークイット) Oct 14:00 米中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) Sep

Tuesday, 28 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0850 日本:9月商業販売統計(経産省) (予測中央値:小売業販売額前年比●%) <海外>

◇指標 12:30 米:9月耐久財受注(商務省) 14:00 米:10月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) ◇イベント 08:30 スウェーデン:中銀金利発表 17:00 米財務省2年債入札 米:連邦公開市場委員会(29日まで)

◇休場 ◇決算予定 28 Oct BMO Q3 2014 DuPont 28 Oct AMC Q3 2014 Facebook Inc

Wednesday, 29 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本:財務局長会議 日本:9月鉱工業生産速報(経産省)

<海外> ◇イベント ブラジル:中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付き2年債入札 17:00 米財務省5年債入札 18:00 米:連邦公開市場委員会(声明発表) 20:00 NZ:中銀金利発表 (現地時間30日)

Thursday, 30 October, 2014--------------------------------------------- <海外> ◇指標 08:55 独雇用統計(連邦雇用庁) Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数(欧州委員会) Oct 12:30 米:第3・四半期GDP速報値(商務省) 13:00 独消費者物価指数速報値(連邦統計庁) Oct ◇イベント 17:00 米財務省7年債入札

Friday, 31 October, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 All Day 日本:日銀金融政策決定会合(10月展望リポート) 0830 日本:9月有効求人倍率(厚生労働省) 0830 日本:9月労働力調査・完全失業率(総務省) 0830 日本:9月家計調査・実質消費支出(総務省) 1230 日本:10月国際投資戦略調査 1400 日本:9月住宅着工戸数(国交省) <海外> ◇指標 00:30 豪PPI(連邦統計局) Q3 07:45 仏消費支出(INSEE) Sep 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値(統計局) Oct 10:00 ユーロ圏失業率(統計局) Sep 12:30 米:第3・四半期雇用コスト指数(労働省) 12:30 米:9月個人所得・消費支出(商務省) 13:45 米:10月シカゴ地区購買部協会景気指数 13:55 米:10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値

◇イベント 15:00 メキシコ:中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定 Sunday, 02 November, 2014--------------------------------------------- <海外> 米国・カナダ冬時間に移行

Monday, 03 November, 2014--------------------------------------------- <海外> ◇イベント 17:40 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演

Tuesday, 04 November, 2014--------------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 Wednesday, 05 November, 2014--------------------------------------------- 0850 日本:10月マネタリーベース(日銀) 1030 日本:9月毎月勤労統計(厚労省) 1130 日本:黒田日銀総裁講演(ホテルオークラ・「曙の間」) Thursday, 06 November, 2014--------------------------------------------- <海外> ◇イベント 17:45 パウエル米FRB理事が講演

Friday, 07 November, 2014------------------------------------------------ Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見

0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省)