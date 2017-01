アジア通貨動向（17日）＝軟調、燃料価格引き上げ計画でルピアは上昇

[シンガポール 17日 ロイター] - アジア通貨市場は、世界 経済に対する懸念から投資家のリスク回避が広がり、おおむね軟調とな った。 一方、インドネシアルピア は上昇し、2週間ぶり高値をつ けた。 インドネシアのジョコ・ウィドド次期大統領は、補助金で低く抑え ている国内燃料価格を就任後2週間以内に50%近く引き上げる計画。 この措置で来年は約130億ドルの政府支出が削減されるという。 ルピアは対ドルで一時0.8%上昇し、10月3日以来の高値をつ けた。 週間ベースでは、韓国ウォンの上げが目立ち、トムソン・ロイター のデータによると、0.7%上昇している。韓国中銀は15日、予想通 り利下げを行ったが、追加緩和は示唆しなかった。これを受け、投資家 の間でウォンを買い戻す動きが広がった。 インドネシアルピアは週間で0.4%、シンガポールドル は0.3%、それぞれ上昇している。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.26 106.33 +0.07 Sing dlr 1.2728 1.2740 +0.09 Taiwan dlr 30.411 30.410 -0.00 Korean won 1063.41 1061.50 -0.18 Baht 32.44 32.52 +0.25 Peso 44.95 44.87 -0.18 Rupiah 12170.00 12245.00 +0.62 Rupee 61.60 61.84 +0.38 Ringgit 3.2835 3.2830 -0.02 Yuan 6.1251 6.1231 -0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.26 105.28 -0.93 Sing dlr 1.2728 1.2632 -0.75 Taiwan dlr 30.411 29.950 -1.52 Korean won 1063.41 1055.40 -0.75 Baht 32.44 32.86 +1.29 Peso 44.95 44.40 -1.23 Rupiah 12170.00 12160.00 -0.08 Rupee 61.60 61.80 +0.32 Ringgit 3.2835 3.2755 -0.24 Yuan 6.1251 6.0539 -1.16