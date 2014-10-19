UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが4週連続で増加

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(内容を追加します) ［１７日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（１０月１４日までの週）によると、投機筋のドル買い 越しが４週連続で増加し、昨年５月下旬以来の高水準となった。最近の米経済指標を受け 、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ時期の予想を先伸ばしする動きもあるが、投機筋 はなお米経済の先行きを楽観していることを示した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は、４３０億４０００万ドルの買い越し。前週は４０９億１０００万ドルの 買い越し。３００億ドルを上回る買い越しは９週連続。 ユーロの売り越しは拡大し、９月９日以来の高水準となった。 円 14Oct2014 week Prior week Long 22,839 24,837 Short 123,986 137,388 Net -101,147 -112,551 ユーロ 14Oct2014 week Prior week Long 60,158 61,467 Short 215,500 207,679 Net -155,342 -146,212 ポンド 14Oct2014 week Prior week Long 43,116 46,503 Short 45,953 47,578 Net -2,837 -1,075 スイスフラン 14Oct2014 week Prior week Long 11,113 15,509 Short 28,666 27,928 Net -17,553 -12,419 カナダドル 14Oct2014 week Prior week Long 35,688 39,174 Short 51,855 46,626 Net -16,167 -7,452 豪ドル 14Oct2014 week Prior week Long 14,367 31,601 Short 44,638 58,087 Net -30,271 -26,486 メキシコペソ 14Oct2014 week Prior week Long 39,798 43,781 Short 45,561 51,364 Net -5,763 -7,583 ニュージーランドドル 14Oct2014 week Prior week Long 9,171 10,052 Short 11,555 10,152 Net -2,384 -100
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