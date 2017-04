ユーロドル先物、14日までに投機筋ショートが大幅低下＝ＣＦＴＣ

[17日 ロイター] - 米商品先物取引委員会(CFTC)が発表した週間報告(10月14日までの週)によると、ユーロドル先物への非商業(投機)部門の取り組は差し引き91万5783枚のショートで、前週の129万7000枚から大幅に縮小、2月以来の水準となった。

ショートの縮小は5週間連続、直近2週間では71万枚の減少で、ロイターデータによる遡及可能な1995年以降で最大の減少となった。

以下は債券先物などの取り組みの詳細。

U.S. 2-year T-notes (Contracts of $200,000)

Week of 10/14 Prior week Long 365,249 357,946 Short 353,862 436,784 Net 11,387 -78,838 U.S. 5-year T-notes (Contracts of $100,000)

14Oct2014 Prior week

week Long 328,623 323,501 Short 338,872 338,889 Net -10,249 -15,388 U.S. 10-year T-notes (Contracts of $100,000)

14Oct2014 Prior week

week Long 419,942 403,809 Short 543,110 496,138 Net -123,168 -92,329 U.S. T-bonds (Contracts of $100,000)

14Oct2014 Prior week

week Long 135,887 147,620 Short 129,065 127,883 Net 6,822 19,737 U.S. Ultra T-bonds (Contracts of $100,000)

14Oct2014 Prior week

week Long 65,387 63,647 Short 39,761 36,076 Net 25,626 27,571

Eurodollar (Contracts of $1,000,000)

14Oct2014 Prior week

week Long 1,533,921 1,409,993 Short 2,449,704 2,706,519 Net -915,783 -1,296,526