アジア通貨動向（20日）＝ルピアが上昇けん引、新大統領に期待

[シンガポール 20日 ロイター] - 20日のアジア通貨市場 は、おおむね上昇している。なかでも、ジョコ・ウィドド氏が大統領に 就任したインドネシアのルピアが上昇をけん引、新大統領の経済政策へ の期待感から3週間ぶり高値をつけている。 先週末に発表された米経済指標や、米企業決算が総じて堅調だった ことから、世界経済減速への懸念が後退、アジア通貨を支援している。 ルピア は0.9%上昇し、1ドル=1万1994ルピア。 ウォンも対ドルで上昇。オフショアのファンド勢の買いが入った。 ウォンは対円 では0.8%上昇し1円=9.8603ウ ォンと、10月10日以来の高値水準。介入警戒感が高まっている。 *0400GMT(日本時間午後1時)現在のアジア新興国通貨の 対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.37 106.93 -0.41 Sing dlr 1.2724 1.2752 +0.22 Taiwan dlr 30.393 30.421 +0.09 Korean won 1059.70 1065.90 +0.59 Baht 32.35 32.38 +0.09 Peso 44.82 44.91 +0.20 Rupiah 12020.00 12105.00 +0.71 Rupee 61.23 61.44 +0.34 Ringgit 3.2715 3.2740 +0.08 Yuan 6.1239 6.1240 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.37 105.28 -1.95 Sing dlr 1.2724 1.2632 -0.72 Taiwan dlr 30.393 29.950 -1.46 Korean won 1059.70 1055.40 -0.41 Baht 32.35 32.86 +1.59 Peso 44.82 44.40 -0.95 Rupiah 12020.00 12160.00 +1.16 Rupee 61.23 61.80 +0.93 Ringgit 3.2715 3.2755 +0.12 Yuan 6.1239 6.0539 -1.14