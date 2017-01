21日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 GMOリサーチ がマザーズに(公開価格2100円) Time Unknown 10月月例経済報告(内閣府) 0900 閣議・閣議後会見 1030 2年利付国債(11月債)の発行予定額等(財務省) 1030 20年利付国債の入札発行(財務省) 1245 20年利付国債の入札結果(財務省) 1500 伊藤隆俊氏講演 「130兆円は誰のものか──年金運用改革を問う」 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) 1735 経済財政諮問会議 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 20日(月) ◇指標 06:00 独生産者物価指数(連邦統計庁) Sep ◇イベント 中国:共産党中央委員会第4回総会(4中総会、23日まで) インドネシア:新大統領就任 14:00 パウェルFRB理事、地区連銀主催会合で地域銀行の課題について討議に参加 ◇決算予定 20 Oct AMC Q4 2014 Apple Inc 20 Oct AMC Q3 2014 International Business Machines 20 Oct AMC Q3 2014 Texas Instruments Inc 21日(火) ◇指標 02:00 中国GDP(国家統計局) Q3 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) Sep 11:45 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) w/e 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米:9月中古住宅販売(全米リアルター協会) ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 08:55 ロウ豪中銀副総裁が講演 APEC財務相会議(北京、22日まで) ◇休場 ◇決算予定 21 Oct AMC Q3 2014 Yahoo! Inc