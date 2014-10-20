21日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 ＧＭＯリサーチ がマザーズに（公開価格2100円） Time Unknown １０月月例経済報告（内閣府） 0900 閣議・閣議後会見 1030 ２年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1500 伊藤隆俊氏講演 「１３０兆円は誰のものか──年金運用改革を問う」 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1735 経済財政諮問会議 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２０日（月） ◇指標 06:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Sep ◇イベント 中国：共産党中央委員会第４回総会（４中総会、２３日まで） インドネシア：新大統領就任 14:00 パウェルＦＲＢ理事、地区連銀主催会合で地域銀行の課題について討議に参加 ◇決算予定 20 Oct AMC Q4 2014 Apple Inc 20 Oct AMC Q3 2014 International Business Machines 20 Oct AMC Q3 2014 Texas Instruments Inc ２１日（火） ◇指標 02:00 中国ＧＤＰ（国家統計局） Q3 02:00 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Sep 11:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：9月中古住宅販売（全米リアルター協会） ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 08:55 ロウ豪中銀副総裁が講演 ＡＰＥＣ財務相会議（北京、２２日まで） ◇休場 ◇決算予定 21 Oct AMC Q3 2014 Yahoo! Inc