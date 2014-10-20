〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.020％、6カ月物は0.050％＝財務省

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［ワシントン ２０日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.020％ 平均落札金利 0.015％ 最低落札金利 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.020％ 落札価格 99.994944 最高利回り落札比率 43.75％ カバー（応札倍率） 4.60倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,813,800 応札総額 110,459,313,800 競争入札 23,598,418,800 非競争入札 402,395,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月23日 償還日 2015年01月22日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 29.41％ カバー（応札倍率） 3.91倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,556,700 応札総額 117,351,488,700 競争入札 29,339,068,000 非競争入札 314,988,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年10月23日 償還日 2015年04月23日
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