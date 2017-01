米金融・債券市場＝価格上昇、欧州経済めぐる懸念と米利上げ後ずれ観測で

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時40分 103*11.00=2.9554% 前営業日終盤 103*00.00=2.9725% 10年債 米東部時間15時40分 101*23.00=2.1794% 前営業日終盤 101*17.50=2.1988% 5年債 米東部時間15時40分 101*22.25=1.3938% 前営業日終盤 101*18.25=1.4200% 2年債 米東部時間15時36分 100*09.25=0.3505% 前営業日終盤 100*07.75=0.3749% 20日の米金融・債券市場では、米国債価格が上昇した。欧州経済が米経済の足かせ になるとの懸念に加え、米連邦準備理事会(FRB)が2015年終盤まで利上げしない との見方が強まったことも追い風となった。 午後の取引で、指標10年債 は5/32高。利回りは2.178%と、 前週末から2ベーシスポイント(bp)低下した。一時は2.160%まで下げる場面も あった。 Tボンド先物12月限 は6/32高の143─3/32。 Tノート先物12月限 は5.5/32高の127─26/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-1.25)