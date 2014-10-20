米金融・債券市場＝価格上昇、欧州経済めぐる懸念と米利上げ後ずれ観測で

［ニューヨーク ２０日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時40分 103*11.00=2.9554% 前営業日終盤 103*00.00=2.9725% １０年債 米東部時間15時40分 101*23.00=2.1794% 前営業日終盤 101*17.50=2.1988% ５年債 米東部時間15時40分 101*22.25=1.3938% 前営業日終盤 101*18.25=1.4200% ２年債 米東部時間15時36分 100*09.25=0.3505% 前営業日終盤 100*07.75=0.3749% ２０日の米金融・債券市場では、米国債価格が上昇した。欧州経済が米経済の足かせ になるとの懸念に加え、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２０１５年終盤まで利上げしない との見方が強まったことも追い風となった。 午後の取引で、指標１０年債 は５／３２高。利回りは２．１７８％と、 前週末から２ベーシスポイント（ｂｐ）低下した。一時は２．１６０％まで下げる場面も あった。 Ｔボンド先物１２月限 は６／３２高の１４３─３／３２。 Ｔノート先物１２月限 は５．５／３２高の１２７─２６／３２。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-1.25)