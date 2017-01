UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格上昇、欧州経済めぐる懸念と米利上げ来年終盤との観測で

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 103*02.50=2.9686% 前営業日終盤 103*00.00=2.9725% 10年債 米東部時間17時05分 101*19.00=2.1935% 前営業日終盤 101*17.50=2.1988% 5年債 米東部時間17時05分 101*20.50=1.4052% 前営業日終盤 101*18.25=1.4200% 2年債 米東部時間15時54分 100*09.00=0.3545% 前営業日終盤 100*07.75=0.3749% 20日の米金融・債券市場では、米国債価格が上昇した。欧州経済が米経済の足かせ になるとの懸念に加え、米連邦準備理事会(FRB)が2015年終盤まで利上げしない との見方が強まったことも追い風となった。 最近の弱い指標に加え、この日は独ソフトウエア大手SAP が通期の営業 利益予想を下方修正し、ドイツ経済への懸念が強まった。これを受けてハイテク株が下げ をけん引する格好で欧州株が下落、米国債への逃避買いが加速した。 米短期金利先物市場は、米連邦準備理事会(FRB)が2015年終盤まで利上げに 着手する可能性を織り込んでいない。SEIの債券マネジメント責任者、ショーン・シム コ氏は、米利上げ時期について「早くても来年第4・四半期」と予想する。 またエボラ熱感染拡大やイスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」との戦闘をめぐ る懸念も、安全資産としての米国債の投資妙味を高めた。 午後の取引で、指標10年債 は5/32高。利回りは2.178%と、 前週末から2ベーシスポイント(bp)低下した。一時は2.160%まで下げる場面も あった。 ただ国債利回りは、米主要株価3指数がプラス圏に浮上したのに伴い、その日の低水 準からは戻した。 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁はCNBCとのインタビューで、このところの市 場の不安定化を理由に、今月末での債券買い入れ終了を先送りするべきではないとの見解 を示した。 Tボンド先物12月限 は6/32高の143─3/32。 Tノート先物12月限 は5.5/32高の127─26/32。 ドルスワップスプレッド LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 22.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-1.25)