アジア通貨動向（21日）＝上昇、予想上回る中国ＧＤＰ統計で

[シンガポール 21日 ロイター] - 21日のアジア通貨市場 は上昇。中国の第3・四半期国内総生産(GDP)伸び率が予想を上回 ったことに支援されている。インドネシアルピア は、新政権が 経済改革を推し進めるとの期待感から約4週間ぶりの高値をつけた。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリストは中国のGDP統計に ついて、アジア通貨にとってポジティブな材料となったと指摘。景気刺 激策への期待もあると語った。 また、インフレや政治情勢が比較的安定していることから、中国の 人民元、タイバーツ、インドルピーを選好すると述べた。 トムソン・ロイターのデータによると、バーツは対ドルで年初来2 .0%上昇しており、アジア通貨の中で最も良好なパフォーマンスとな っている。 ルピアは外銀からの需要を背景に上昇。0.7%高の1ドル=1万 1950ルピアと9月25日以来の高値をつけた。 韓国ウォン も上昇。韓国最大の輸出市場である中国の指 標が予想を上回ったことが好感されている。 市場筋によると、月末の決済を控えた輸出業者からの需要が見込ま れることからウォンは一段高になる可能性がある。 ソウルのある銀行トレーダーは、ウォンが1ドル=1050.5ウ ォンに向かって上昇する可能性があるとしている。これは、フィボナッ チで9月から10月の下落トレンドの38.2%戻しの水準。 マレーシアリンギ も上昇。市場筋によると、海外のリアル マネーが高利回りを求めてノンデリバラブル・フォワード(NDF)M YRNDFOR=に買いを入れた。 *0430GMT(日本時間午後1時半)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.46 106.95 +0.46 Sing dlr 1.2680 1.2695 +0.12 Taiwan dlr 30.379 30.415 +0.12 Korean won 1053.41 1059.60 +0.59 Baht 32.23 32.32 +0.29 Peso 44.77 44.82 +0.12 Rupiah 11985.00 12030.00 +0.38 Rupee 61.27 61.36 +0.15 Ringgit 3.2565 3.2720 +0.48 Yuan 6.1217 6.1229 +0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.46 105.28 -1.11 Sing dlr 1.2680 1.2632 -0.38 Taiwan dlr 30.379 29.950 -1.41 Korean won 1053.41 1055.40 +0.19 Baht 32.23 32.86 +1.96 Peso 44.77 44.40 -0.83 Rupiah 11985.00 12160.00 +1.46 Rupee 61.27 61.80 +0.87 Ringgit 3.2565 3.2755 +0.58 Yuan 6.1217 6.0539 -1.11