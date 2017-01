22日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 セレス がマザーズに(公開価格1860円) 新規上場 オプティム がマザーズに(公開価格4000円) 0850 9月貿易統計(財務省) (予測:輸出+6.8%、輸入+3.0%、7770億円の赤字) 0850 日銀銀行貸出アンケート ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 21日(火) ◇指標 11:45 米週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) w/e 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米:9月中古住宅販売(全米リアルター協会) ◇イベント 08:55 ロウ豪中銀副総裁が講演 APEC財務相会議(北京、22日まで) ◇決算予定 21 Oct AMC Q3 2014 Yahoo! Inc 21 Oct BMO Q3 2014 McDonald's Corp ★社内向け★ ウクライナ・ロシア・EUのガス協議(日経) アップル、10月21日に新型アイパッド発表へ=報道 (その他決算)コカ・コーラ、ベライゾン 10月22日(水) ◇指標 00:30 豪CPI(連邦統計局) Q3 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 12:30 米:9月消費者物価指数(労働省) ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Oct 11:00 カナダ:中銀金利発表 ◇休場 シンガポール: ディーパバリ マレーシア: ディーパバリ ◇決算予定 22 Oct BMO Q3 2014 Boeing Co