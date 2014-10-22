23日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 ＧＭＯクラウド が東証１部に マザーズから 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） 1000 日本電産 決算説明会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 流動性供給入札（財務省） 1035 １０月製造ＰＭＩ（マークイット社）1235 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（水） ◇指標 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：9月消費者物価指数（労働省） ◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Oct 14:00 カナダ：中銀金利発表 ◇休場 シンガポール： ディーパバリ マレーシア： ディーパバリ ◇決算予定 22 Oct BMO Q3 2014 Boeing Co ２３日（木） ◇指標 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Oct 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Oct 08:30 英小売売上高（国立統計局） Sep 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 米：8月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 14:00 米：9月景気先行指数（コンファレンス・ボード） ◇イベント 21:00 スティーブンス豪中銀総裁が講演 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 15:00 米財務省インフレ変動利付き２年債入札条件 15:00 米財務省インフレ２・５・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２４日まで） ◇休場 タイ： チュラロンコーン大王記念日 ◇決算予定 23 Oct AMC Q3 2014 Amazon.com Inc 23 Oct 11:30 Q3 2014 Caterpillar Inc. 23 Oct AMC Q1 2015 Microsoft Corp