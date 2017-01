アジア通貨動向（22日）＝大半が上昇、ＥＣＢ追加策への期待で市場心理改善

[シンガポール 22日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半 が上昇。欧州中央銀行(ECB)が流通市場での社債の買い入れを検討 しているとロイターが報じたことを受け、アジア株が上昇し、市場セン チメントが改善した。 韓国ウォン が堅調。輸出業者による月末決済用の需要や 、一部オフショアファンドの買いが背景。 ただ、サムスン・フューチャーズ(ソウル)のリサーチ部門責任者 、Jeong My-young氏は「アジア通貨の反発が長く続くとは思えない」と 指摘。「経済ファンダメンタルズや金利の差異を考慮すれば、ドル高傾 向は続くだろう」と述べた。 インドネシアルピア は軟化。月末決済に伴う輸入業者のド ル需要が膨らんだ。ルピアが前日に約4週間ぶりの高値をつけたことで 、利食い売りも出た。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.92 107.00 +0.07 *Sing dlr 1.2707 1.2715 +0.06 Taiwan dlr 30.381 30.401 +0.07 Korean won 1053.80 1054.70 +0.09 Baht 32.32 32.27 -0.14 Peso 44.78 44.75 -0.07 Rupiah 12015.00 11995.00 -0.17 Rupee 61.22 61.31 +0.16 *Ringgit 3.2630 3.2630 0.00 Yuan 6.1178 6.1212 +0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.92 105.28 -1.54 Sing dlr 1.2707 1.2632 -0.59 Taiwan dlr 30.381 29.950 -1.42 Korean won 1053.80 1055.40 +0.15 Baht 32.32 32.86 +1.69 Peso 44.78 44.40 -0.86 Rupiah 12015.00 12160.00 +1.21 Rupee 61.22 61.80 +0.96 Ringgit 3.2630 3.2755 +0.38 Yuan 6.1178 6.0539 -1.04 ◎マレーシアとシンガポールの金融市場は祝日のため休場。