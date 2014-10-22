再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

(カナダ中銀の金利発表時間を修正します)

欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。 Wednesday, 22 October, 2014------------------------------------------------------ 0850 日本：９月貿易統計（財務省） （予測：輸出＋６．８％、輸入＋３．０％、７７７０億円の赤字） 0850 日本 日銀銀行貸出アンケート ●海外分● ◇指標 00:30 豪ＣＰＩ（連邦統計局） Q3 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：9月消費者物価指数（労働省）

◇イベント 08:30 英金融政策委員会の議事録 Oct 14:00 カナダ：中銀金利発表

◇休場 シンガポール： ディーパバリ マレーシア： ディーパバリ ◇決算予定 22 Oct BMO Q3 2014 Boeing Co Thursday, 23 October, 2014------------------------------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース）（財務省） 1000 日本電産 決算説明会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外分● ◇指標 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Oct 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Oct 08:30 英小売売上高（国立統計局） Sep 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 米：8月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 14:00 米：9月景気先行指数（コンファレンス・ボード）

◇イベント 21:00 スティーブンス豪中銀総裁が講演 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 15:00 米財務省インフレ変動利付き２年債入札条件 15:00 米財務省インフレ２・５・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２４日まで）

◇休場 タイ： チュラロンコーン大王記念日

◇決算予定 23 Oct AMC Q3 2014 Amazon.com Inc 23 Oct 11:30 Q3 2014 Caterpillar Inc. 23 Oct AMC Q1 2015 Microsoft Corp

Friday, 24 October, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇指標 23:00 韓国：ＧＤＰ Q3 01:30 中国新築住宅価格 Sep 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 08:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3 14:00 米：9月新築１戸建て住宅販売（商務省）

◇休場 インド ◇決算予定 24 Oct 11:00 Q3 2014 Ford Motor Co Sunday, 26 October, 2014------------------------------------------------------ ●海外分● ◇イベント 11:00 or 10:00 欧州の銀行ストレステスト・資産査定の結果公表（ＥＢＡ、ＥＣＢ） ブラジル大統領選（決選） 欧州夏時間終了 Monday, 27 October, 2014------------------------------------------------------ 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数（日銀） 1330 ＫＤＤＩ、ａｕ新商品・新サービス発表会 ●海外分● ◇指標 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Sep 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Oct 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Sep

Tuesday, 28 October, 2014------------------------------------------------------

Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：9月商業販売統計経産省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1300 日本：鉄連会長会見 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇指標 12:30 米：9月耐久財受注（商務省） 14:00 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）

◇イベント 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 17:00 米財務省２年債入札 米：連邦公開市場委員会（２９日まで）

◇決算予定 28 Oct BMO Q3 2014 DuPont 28 Oct AMC Q3 2014 Facebook Inc

Wednesday, 29 October, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 日本：財務局長会議

0850 日本：9月鉱工業生産速報（経産省）） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：１０年利付国債（１１月債)の発行予定額等（財務省）

●海外分● ◇イベント : ブラジル：中銀金利発表 17:00 米財務省変動利付き２年債入札 17:00 米財務省５年債入札 18:00 米：連邦公開市場委員会（声明発表） 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間３０日）

Thursday, 30 October, 2014------------------------------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース）（財務省） 1000 任天堂経営方針説明会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） ●海外分● ◇指標 20:00 ＮＺ中銀金利発表 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct 12:30 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 Friday, 31 October, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） 0830 日本：9月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本：9月労働力調査・完全失業率（総務省） 0830 日本：9月家計調査・実質消費支出（総務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等札結果（財務省） 1230 日本：１０月国際投資戦略調査 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） ●海外分● ◇指標 00:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q3 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Sep 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Oct 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Sep 12:30 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） 12:30 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 13:45 米：10月シカゴ地区購買部協会景気指数 13:55 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値

◇イベント 15:00 メキシコ：中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定

Sunday, 02 November, 2014------------------------------------------------------ 米国・カナダ冬時間に移行 Monday, 03 November, 2014------------------------------------------------------ ●海外分● ◇イベント 17:40 フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演

Tuesday, 04 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：中間選挙 All Day インド：休場 0000 米：10月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 0000 米：９月建設支出（商務省） 2230 米：9月貿易収支（商務省） Wednesday, 05 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 （６日まで） 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：９月毎月勤労統計（厚労省） 1130 日本：黒田日銀総裁講演 ●海外分● ◇指標 2215 米：10月全米雇用報告（ＡＤＰ）

◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 13:30 米国：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が講演

「Committing to Financial Stability」 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 Thursday, 06 November, 2014------------------------------------------------------ All Day インド：休場 0000 米：10月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月６，７日分） 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：10月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） 2230 ＥＣＢ記者会見 2230 米：第3・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） Friday, 07 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 2230 米：１０月雇用統計（労働省） Saturday, 08 November, 2014------------------------------------------------------ 0500 米：9月米消費者信用残高（ＦＲＢ） Tuesday, 11 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：ベテランズデー 債券市場は休場 1500 日本：10月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Wednesday, 12 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 0850 日本：9月第３次産業活動指数（経済産業省）