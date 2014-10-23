24日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 閣議・閣議後会見 1330 富士重 レガシィ新車「アウトバック」「Ｂ４」発表会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２３日（木） ◇指標 07:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独総合ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Oct 07:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Oct 08:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Oct 08:30 英小売売上高（国立統計局） Sep 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:00 米：8月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 13:45 米：マークイット製造業ＰＭＩ（速報値） 14:00 米：9月景気先行指数（コンファレンス・ボード） ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 15:00 米財務省インフレ変動利付き２年債入札条件 15:00 米財務省インフレ２・５・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２４日まで） ◇休場 タイ： チュラロンコーン大王記念日 ◇決算予定 23 Oct AMC Q3 2014 Amazon.com Inc 23 Oct 11:30 Q3 2014 Caterpillar Inc. 23 Oct AMC Q1 2015 Microsoft Corp ２４日（金） ◇指標 23:00 韓国：ＧＤＰ Q3 01:30 中国：新築住宅価格 Sep 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 08:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3 14:00 米：9月新築１戸建て住宅販売（商務省） ◇休場 インド ◇決算予定 24 Oct 11:00 Q3 2014 Ford Motor Co