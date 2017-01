アジア通貨動向（23日）＝大半が下落、米インフレ上昇受け

[シンガポール 23日 ロイター] - 23日のアジア新興国通 貨は大半が下落。米インフレ指標の上昇を受けて米国債利回りとドルが 上昇したことが背景。HSBC/マークイットが発表した10月の中国 製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値は9月改定値から上昇した が、成長鈍化をめぐる懸念の緩和にはつながらなかった。 また、欧州中央銀行(ECB)の銀行ストレステスト(健全性審査 )で11行が失格になったとの一部報道も、アジア通貨を圧迫した。 韓国ウォン は、朴槿恵大統領が円安が国内経済に悪影響 を与える一因だとの認識を示したことを背景に下落。この発言を受け、 通貨当局の介入に対する警戒感が高まった。 インドネシアルピア も下落。同国の反汚職当局が22日、 ジョコ・ウィドド大統領が選定した閣僚候補者8人を受け入れなかった ことが背景。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.28 107.14 -0.13 Sing dlr 1.2717 1.2732 +0.12 Taiwan dlr 30.391 30.393 +0.01 Korean won 1055.50 1051.40 -0.39 *Baht 32.32 32.32 +0.00 Peso 44.81 44.80 -0.02 Rupiah 12038.00 12010.00 -0.23 *Rupee 61.31 61.31 0.00 Ringgit 3.2730 3.2630 -0.31 Yuan 6.1194 6.1185 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.28 105.28 -1.87 Sing dlr 1.2717 1.2632 -0.67 Taiwan dlr 30.391 29.950 -1.45 Korean won 1055.50 1055.40 -0.01 Baht 32.32 32.86 +1.69 Peso 44.81 44.40 -0.93 Rupiah 12038.00 12160.00 +1.01 Rupee 61.31 61.80 +0.80 Ringgit 3.2730 3.2755 +0.08 Yuan 6.1194 6.0539 -1.07 ◎インドとタイの金融市場は祝日のため休場。