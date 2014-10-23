〔テクニカルデータ〕東証1部ＲＳＩランキング＝23日

［東京 ２３日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のうち、ＲＳＩ（相対力指数）の ランキング（上位・下位１５位ずつ）は以下の通り。 [RSI 70以上(上位）] 0.77%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 リゾートソリューション 74.26 02 ランド 73.90 03 フォスター電機 73.63 04 福島工業 73.27 05 若築建設 73.21 06 ライト工業 73.21 07 日本Ｍ＆Ａセンター 72.75 08 北川鉄工所 72.67 09 ＣＦＳコーポレーション 72.54 10 サイバーエージェント 71.82 11 建設技術研究所 70.82 12 北海道電力 70.47 13 大林道路 70.16 14 フォーバル 70.15 [RSI 30以下(下位）] 1.48%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 新光電気工業 22.75 02 ゼビオ 24.36 03 石塚硝子 25.12 04 ＪＸ ＨＬＤＧ 25.94 05 日本金銭機械 26.14 06 日立マクセル 26.32 07 イオンモール 26.58 08 かどや製油 26.80 09 日本合成化学工業 27.61 10 スクロール 27.63 11 山陽電気鉄道 28.16 12 三菱瓦斯化学 28.19 13 イチケン 28.29 14 キャンドゥ 28.50 15 ワコム 28.63 （*）：ＲＳＩが７０以上、または３０以下の銘柄数の割合