ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。 Friday, 24 October, 2014------------------------------------------------------ ●海外分● インド： - 休場 06:00 独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Nov 08:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q3 14:00 米：9月新築１戸建て住宅販売（商務省） Sunday, 26 October, 2014------------------------------------------------------ ●海外分● 11:00 欧州の銀行ストレステスト・資産査定の結果公表（ＥＢＡ、ＥＣＢ） ブラジル大統領選（決選） 欧州夏時間終了 Monday, 27 October, 2014------------------------------------------------------ 0850 日本：９月企業向けサービス価格指数（日銀） 1330 ＫＤＤＩ、au新商品・新サービス発表会 1530 日本：経団連会長会見

●海外分● ◇指標 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Sep 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Oct 13:45 米サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 13:45 米総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Oct 14:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Sep Tuesday, 28 October, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：９月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比+0.6％） 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1300 日本：鉄連会長会見 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇指標 11:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 12:30 米：9月耐久財受注（商務省） 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Aug 14:00 米：10月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）

◇イベント 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 17:00 米財務省２年債入札 米：連邦公開市場委員会（２９日まで）

Wednesday, 29 October, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 日本：財務局長会議 0850 日本：９月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比+2.2％） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債（１１月債）の発行予定額等

●海外分● ◇指標 20:00 ＮＺ中銀金利発表 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct 12:30 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct

Thursday, 30 October, 2014------------------------------------------------------ 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外分● ◇指標 20:00 ＮＺ中銀金利発表 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Oct 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Oct 12:30 米：第3・四半期ＧＤＰ速報値（商務省） 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Oct ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札

Friday, 31 October, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１０月展望リポート） 0830 日本：9月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本：9月労働力調査・完全失業率（総務省） 0830 日本：9月家計調査・実質消費支出（総務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等札結果 1230 日本：１０月国際投資戦略調査 1400 日本：9月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-17.5％） ●海外分● ◇指標 00:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q3 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Sep 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Oct 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Sep 12:30 米：第３・四半期雇用コスト指数（労働省） 12:30 米：９月個人所得・消費支出（商務省） 13:45 米：10月シカゴ地区購買部協会景気指数 13:55 米：10月ミシガン大消費者信頼感指数確報値

◇イベント 15:00 メキシコ：中銀金利発表 Oct ロシア中銀、金利決定

Sunday, 02 November, 2014------------------------------------------------------ 米国・カナダ冬時間に移行 Tuesday, 04 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 米：中間選挙 - All Day インド：休場 -

●海外分は日本時間表記● 0000 米：10月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0000 米：９月建設支出（商務省） - 2230 米：9月貿易収支（商務省） - Wednesday, 05 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） 0850 日本：１０月マネタリーベース（日銀） 1030 日本：９月毎月勤労統計（厚労省） 1130 日本：黒田日銀総裁講演 ●海外分は日本時間表記● 2215 米：10月全米雇用報告（ＡＤＰ） - Thursday, 06 November, 2014------------------------------------------------------ All Day インド：休場 - ●海外分は日本時間表記● 0000 米：10月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月６、７日分） 1400 日本：９月景気動向指数 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：10月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 ＥＣＢ記者会見 - 2230 米：第3・四半期労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省） - Friday, 07 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分は日本時間表記● 2230 米：１０月雇用統計（労働省） - Saturday, 08 November, 2014------------------------------------------------------ 0500 米：9月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - Tuesday, 11 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：10月景気ウォッチャー調査（内閣府） All Day 米：ベテランズデー - 債券市場は休場 1400 日本：10月消費動向調査(内閣府） 1500 日本：10月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） Wednesday, 12 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown 英：中銀四半期インフレ報告 - 0850 日本：9月第３次産業活動指数（経済産業省） Thursday, 13 November, 2014------------------------------------------------------ Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相会議（ブリスベン、１５日まで） 0830 日本：11月ロイター短観 0850 日本：9月機械受注（内閣府） 1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省）