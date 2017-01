アジア通貨動向（24日）＝大半が下落、ＮＹ医師のエボラ陽性で地合い悪化

[シンガポール 24日 ロイター] - 週末24日のアジア新興 国通貨は、大半が下落している。米ニューヨーク市の保健当局は23日 、西アフリカから帰国した医師のエボラ出血熱検査が陽性だったと発表 。リスク警戒感が高まり、地合いが悪化した。 韓国ウォン が軟調。ウォンは今週、アジア新興国通貨で 最もパフォーマンスが良いことから、オフショアファンド勢の利益確定 売りに押された。タイバーツ は輸入業者のドル買いで下げた。 世界経済の減速懸念が意識されるなかで、この1週間で見ると、ア ジア新興国通貨は現時点までで、概ね上昇。ウォンがけん引している。 トムソン・ロイターのデータによると、ウォンは今週現時点までで 、対ドルで0.8%上昇した。月末を控え輸出業者の買いが入った。 経済改革に前向きとされるジョコ・ウィドド新大統領が就任したイ ンドネシアのルピア は1週間で0.3%上昇。インドルピーI NR=D2も改革促進への期待感を背景に、1週間で0.2%上昇した。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国 通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.97 108.28 +0.29 Sing dlr 1.2755 1.2773 +0.14 Taiwan dlr 30.399 30.405 +0.02 Korean won 1057.76 1056.10 -0.16 Baht 32.41 32.33 -0.25 Peso 44.82 44.81 -0.03 Rupiah 12065.00 12055.00 -0.08 *Rupee 61.31 61.31 0.00 Ringgit 3.2800 3.2745 -0.17 Yuan 6.1203 6.1195 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.97 105.28 -2.50 Sing dlr 1.2755 1.2632 -0.96 Taiwan dlr 30.399 29.950 -1.48 Korean won 1057.76 1055.40 -0.22 Baht 32.41 32.86 +1.38 Peso 44.82 44.40 -0.95 Rupiah 12065.00 12160.00 +0.79 Rupee 61.31 61.80 +0.80 Ringgit 3.2800 3.2755 -0.14 Yuan 6.1203 6.0539 -1.08 *インド市場は休場。