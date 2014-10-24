中国・香港株式市場・大引け＝中国横ばい、長城汽車が大幅下落

［上海 ２４日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2302.679 0.261高 1141.4億元（上海Ａ株） 高値 2314.875 安値 2296.657 前場終値 2308.884 6.466高 605.0億元（上海Ａ株） 寄り付き 2303.080 0.662高 前営業日終値 2302.418 24.135安 1404.3億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23300.08 33.10安 270.0億香港ドル 寄り付き 23311.88 21.30安 前営業日終値 23333.18 70.79安 505.7億香港ドル 中国株式市場は、ほぼ横ばいで引けた。中国の景気低迷懸念から投資家心理は引き続 き圧迫されている。 暫定ベースで上海総合指数 終値は、０．２６１ポイント（０．０１％）高の ２３０２．６７９。週間では１．６％下落し、６月２０日まで週以来の大幅な下げとなっ た。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は５．２３０ポイント （０．２２％）安の２３９０．７０６。週間では２．１％下落。下落率は、４月２５日ま での週以来最大となった。 長城汽車 は６．７％急落。第３・四半期決算が２２％の減益となったこ とが嫌気された。