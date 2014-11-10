新規上場企業の横顔：ＧＭＯ　ＴＥＣＨ（12月11日マザーズ上場）

［東京 １０日 ロイター］ - １２月１１日にマザーズ上場予定の「ＧＭＯ ＴＥ ＣＨ」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都渋谷区桜丘町 ≪事業内容≫ インターネット広告事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 鈴木 明人 ≪資本金≫ 1000万円 ≪発行済み株式数≫ 100万株（2014年11月7日現在） ≪従業員数≫ 79名（2014年9月30日現在） ≪業績≫ 2013年12月期 2012年12月期 売上高（千円） 2,369,915 1,057,426 経常利益（千円） 184,986 125,661 当期利益（千円） 114,620 73,107 １株当たり利益（円） 114.62 73.11 １株当たり純資産額（円） 211.58 133.52 配当（円） 51,580.00 36,554.00 注）2014年3月1日付けで、1株を200株に分割、2014年9月16日付けで、1株を5株に分割 ≪総資産≫ （千円） 633,487（2013年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 211,581（2013年12月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） ＧＭＯインターネット 56.27 574,000 鈴木 明人 36.08 368,065 三田村 徹彦 4.01 40,870 鈴木 繭子 2.16 22,000 松本 鉱大 0.16 1,630 児林 秀一 0.13 1,335 佐々木 千春 0.09 915 飯島 陽介 0.07 750 河原崎 亮 0.07 695 斉藤 新 0.07 680 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年１１月２１日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年１１月２６日から１２月２日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年１２月３日 ≪申込期間≫ ２０１４年１２月４日から１２月９日 (以上、2014年11月7日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報