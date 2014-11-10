新規上場企業の横顔：弁護士ドットコム（12月11日マザーズ上場）

［東京 １０日 ロイター］ - １２月１１日にマザーズ上場予定の「弁護士ドット コム」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都港区六本木 ≪事業内容≫ 法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等 ≪代表者≫ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 元栄 太一郎 ≪資本金≫ 1億1304万円 ≪発行済み株式数≫ 669万3400株（2014年11月7日現在） ≪従業員数≫ 36名（2014年9月30日現在） ≪業績≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（千円） 291,389 159,556 経常利益（千円） 15,077 -15,798 当期利益（千円） 13,408 -16,088 １株当たり利益（円） 2.02 -2.55 １株当たり純資産額（円） 23.86 16.11 配当（円） - - 注）2013年2月20日付けで、1株につき19株、2013年9月25日付けで、1株につき499株の株 式無償割り当てを実施。 ≪総資産≫ （千円） 209,782（2014年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 159,760（2014年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） ＴＩＭ 47.89 3,346,300 元栄 太一郎 37.84 2,643,700 ＤＧインキュベーション 7.59 530,000 水木 孝幸 1.47 102,600 杉山 慎一郎 1.25 87,500 カカクコム 1.23 86,000 大前 研一 0.31 21,500 須田 仁之 0.27 18,600 村上 敦浩 0.26 18,000 松浦 啓太 0.17 12,000 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年１１月２１日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年１１月２５日から１２月１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年１２月２日 ≪申込期間≫ ２０１４年１２月３日から１２月８日 (以上、2014年11月7日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報