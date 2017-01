アジア通貨動向（10日）＝ウォンが上昇を主導

[シンガポール 10日 ロイター] - 10日のアジア通貨市場では、ウォンが上 昇をけん引している。前週7日に発表された10月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の 伸びが予想を下回ったことを受け、対アジア通貨でドル売りが出ている。 10月の米雇用統計で、失業率は2008年7月以来ほぼ6年ぶりの水準となる5. 8%まで低下した。ただ、市場ではドルに対する利益確定の売りがみられるという。 東部証券(ソウル)の為替・債券アナリスト、Yuna Park氏は「雇用統計の発表後、 これまで上昇してきたドルには調整が入っており、アジア通貨はさらに上昇する可能性が ある」との見方を示した。 ウォンにはショートカバーが入って堅調に推移。円が対ドルで上昇したことにつれ高 となった面もある。 マレーシアリンギ もショートカバーにより上昇。1ドル=3.3300リン ギの節目を突破したことから買いに弾みが付いている。 *0430GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.20 114.60 +0.35 Sing dlr 1.2887 1.2888 +0.01 Taiwan dlr 30.557 30.716 +0.52 Korean won 1084.70 1093.70 +0.83 Baht 32.75 32.83 +0.22 Peso 44.89 45.03 +0.32 Rupiah 12145.00 12170.00 +0.21 Rupee 61.48 61.64 +0.26 Ringgit 3.3280 3.3460 +0.54 Yuan 6.1141 6.1229 +0.14 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.20 105.28 -7.82 Sing dlr 1.2887 1.2632 -1.98 Taiwan dlr 30.557 29.950 -1.99 Korean won 1084.70 1055.40 -2.70 Baht 32.75 32.86 +0.33 Peso 44.89 44.40 -1.09 Rupiah 12145.00 12160.00 +0.12 Rupee 61.48 61.80 +0.52 Ringgit 3.3280 3.2755 -1.58 Yuan 6.1141 6.0539 -0.98