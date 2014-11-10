〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.025％、6カ月物は0.060％＝財務省

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［ワシントン １０日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.025％ 平均落札金利 0.020％ 最低落札金利 0.005％ 利付き債券相当利回り 0.025％ 落札価格 99.993681 最高利回り落札比率 22.01％ カバー（応札倍率） 4.65倍 （単位：ドル） 落札総額 24,000,167,200 応札総額 111,482,542,200 競争入札 23,488,199,900 非競争入札 411,967,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年11月13日 償還日 2015年02月12日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.060％ 平均落札金利 0.050％ 最低落札金利 0.035％ 利付き債券相当利回り 0.061％ 落札価格 99.969667 最高利回り落札比率 39.00％ カバー（応札倍率） 3.83倍 （単位：ドル） 落札総額 28,000,371,400 応札総額 107,248,771,400 競争入札 27,187,925,000 非競争入札 336,446,400 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年11月13日 償還日 2015年05月14日
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