再送-〔表〕米3年債入札の最高落札利回りは0.998％＝財務省

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(検索コードを追加して再送します。) ［ワシントン １０日 ロイター］ - 米財務省によると、３年債入札（ダッチ方式 ）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.998％ 平均落札利回り 0.964％ 最低落札利回り 0.900％ 落札価格 99.637993 最高利回り落札比率 31.48％ カバー（応札倍率） 3.18倍 （以下の単位はドル） 落札総額 26,000,033,300 応札総額 82,771,483,700 競争入札 25,838,249,600 非競争入札 61,783,700 ＮＹ連銀地区落札 34,696,400 プライマリーディーラー応札 63,484,000,000 プライマリーディーラー落札 12,162,050,000 直接入札者応札 7,759,000,000 直接入札者落札 3,924,000,000 間接入札者応札 11,366,700,000 間接入札者落札 9,752,199,600 発行日 2014年11月17日 償還日 2017年11月15日 ＣＵＳＩＰ番号 912828G20
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