米金融・債券市場＝国債価格下落、利益確定売り広がる

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時24分 100*20.00=3.0926% 前営業日終盤 101*25.50=3.0328% 10年債 米東部時間16時24分 100*03.50=2.3622% 前営業日終盤 100*20.50=2.3012% 5年債 米東部時間16時23分 99*10.25=1.6430% 前営業日終盤 99*18.75=1.5869% 2年債 米東部時間15時47分 99*21.50=0.5429% 前営業日終盤 99*24.00=0.5025% 10日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。週内に総額660億ドルの国債入 札を控る中、最近の価格上昇を受けた利益確定の売りが出た。 RBSセキュリティーズの米債ストラテジスト、エドワード・アクトン氏は「前営業 日の上昇を受けた利益確定売りの勢いがみられる」と述べた。 ただ、同日に米経済指標の発表がなく、11日はベテランズ・デーで休場となること から、利食い売りは比較的限定的になったことも指摘された。 また、アナリストの間からは、トレーダーが今週の国債入札で低い価格で国債を買い 戻すことを狙い売りを出しているとの声が聞かれた。 同日実施された260億ドルの3年債入札を受け、相場は下げを加速。流通市場で3 年債利回り は一時、0.97%に上昇した。 12日には240億ドルの10年債、13日には160億ドルの30年債の入札が行 われる。 終盤の取引で、指標10年債 は13/32安、利回りは2.3586% 。利回りは一時、約2週間ぶりの低水準となる2.273%に低下した。 アナリストは利回り低下について、中国の10月の消費者物価指数(CPI)が約5 年ぶりの低い伸びになったことも一因になったと指摘した。 30年債 は28/32安、利回りは3.0918%。 Tボンド先物12月限 は22/32安の140─31/32。 Tノート先物12月限 は12.50/32安の126─8.50/32。 <ドルスワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 21.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-0.25)