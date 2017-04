UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格下落、利益確定売り広がる

(内容を追加し、表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*20.50=3.0918% 前営業日終盤 101*25.50=3.0328% 10年債 米東部時間17時05分 100*04.00=2.3604% 前営業日終盤 100*20.50=2.3012% 5年債 米東部時間17時05分 99*10.75=1.6397% 前営業日終盤 99*18.75=1.5869% 2年債 米東部時間16時27分 99*21.75=0.5389% 前営業日終盤 99*24.00=0.5025% 10日の米金融・債券市場では、国債価格が下落。週内に実施される総額660億ド ルの国債入札に備える動きが出たほか、前週末の上昇は行き過ぎとの見方から利益確定の 売りが優勢となった。 RBSセキュリティーズの米債ストラテジスト、エドワード・アクトン氏は「前営業 日の上昇を受けた利益確定売りの勢いがみられる」と述べた。 ただ、同日に主要な米経済指標の発表がなく、11日はベテランズ・デーで休場とな ることから、利食い売りは比較的限定的になったことも指摘された。 米連邦準備理事会(FRB)が発表した10月の労働市場情勢指数(LMCI)が4 .0ポイント上昇と、伸びが前月から横ばいとなったことも、市場の懸念を和らげたとア ナリストは指摘している。 同日実施された260億ドルの3年債入札を受け、相場は下げを加速。流通市場で3 年債利回り は0.97%に上昇した。 市場関係者からは、トレーダーが今週の国債入札で低い価格で国債を買い戻すことを 狙い売りを出しているとの声が聞かれた。 3年債入札の応札倍率は3.18倍と、過去4回の平均である3.25倍をやや下回 ったが、需要は総じて底堅かった。 12日には240億ドルの10年債、13日には160億ドルの30年債の入札が行 われる。 終盤の取引で、指標10年債 は13/32安、利回りは2.3586% 。利回りは一時、約2週間ぶりの低水準となる2.273%に低下した。 アナリストは利回り低下について、中国の10月の消費者物価指数(CPI)が約5 年ぶりの低い伸びになったことも一因になったと指摘した。 30年債 は28/32安、利回りは3.0918%。 Tボンド先物12月限 は22/32安の140─31/32。 Tノート先物12月限 は12.50/32安の126─8.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-0.50)))