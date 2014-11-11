新規上場企業の横顔：テクノプロ・ホールディングス（12月15日東証上場）

［東京 １１日 ロイター］ - １２月１５日に東証上場予定の「テクノプロ・ホー ルディングス」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都港区六本木 ≪事業内容≫ 技術者派遣・請負事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 西尾 保示 ≪資本金≫ 1億円 ≪発行済み株式数≫ 3407万4000株（2014年11月10日現在） ≪従業員数≫ 147名（2014年9月30日現在） ≪業績≫ 2014年6月期 2013年6月期 営業収益（百万円） 4,042 3,191 経常利益（百万円） -454 -1,059 当期利益（百万円） -574 -1,576 1株当たり利益（円） -16.86 -46.25 1株当たり純資産額（円） 185.08 201.94 配当（円） - 4,696.00 注）2014年9月1日付けで、1株を10株に分割、2014年11月1日付けけで、1株を2株に分割 ≪業績・連結≫ 2014年6月期 2013年6月期 売上収益（百万円） 74,172 69,479 営業利益（百万円） 5,688 5,136 税引前当期利益（百万円） 4,201 3,824 基本的１株当たり当期利益（円） 118.20 108.68 １株当たり親会社所有者帰属持分 （円） 442.31 325.83 ≪総資産≫ （百万円） 39,460（2014年6月期） ≪株主資本≫ （百万円） 6,306（2014年6月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） Ｊａｐａｎ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｒｅｃｒｕｉｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ 99.99 34,072,000 西尾 保示 0.01 2,000 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年１１月２５日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年１１月２７日から１２月３日 ≪売出価格の決定日≫ ２０１４年１２月４日 ≪申込期間≫ ２０１４年１２月５日から１２月１０日 (以上、2014年11月10日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報