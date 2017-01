アジア通貨動向（11日）＝韓国ウォンが下げ主導、マレーシアリンギ軟化

[シンガポール 11日 ロイター] - アジア通貨市場では、マレーシアリンギが 下落した。マレーシアでは鉱工業生産が予想を上回ったが、リンギの支援材料にはならな かった。10月の米雇用統計発表で売られていたドルが持ち直したため、大半の新興アジ ア通貨が下落した。 9月のマレーシア鉱工業生産は前年同月比5.4%増で、市場予想を上回った。ただ 、マレーシアは石油の純輸出国で、パーム油の主要生産地でもあり、原油安がリンギの圧 迫材料となっている。 ノンデリバラブル・フォワード(NDF)の取引でリンギは軟化。トレーダーによる と、オーバーナイトでリアルマネー系などから売りが出た。 リンギの1カ月物NDF は0.1%安の1ドル=3.3521リンギ 。スポット取引では0.4%安の3.3430リンギとなった。 韓国ウォンがアンダーパフォーム。対円での上昇を食い止めるための当局介入が警戒 されている。中央銀行の金融政策決定会合を週内に控える中、対ドルでも軟化している。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.08 114.87 -0.18 Sing dlr 1.2913 1.2910 -0.02 Taiwan dlr 30.531 30.606 +0.25 Korean won 1089.70 1085.00 -0.43 Baht 32.83 32.79 -0.12 Peso 44.92 44.86 -0.13 Rupiah 12170.00 12150.00 -0.16 Rupee 61.53 61.50 -0.06 Ringgit 3.3430 3.3305 -0.37 Yuan 6.1199 6.1196 -0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.08 105.28 -8.52 Sing dlr 1.2913 1.2632 -2.18 Taiwan dlr 30.531 29.950 -1.90 Korean won 1089.70 1055.40 -3.15 Baht 32.83 32.86 +0.11 Peso 44.92 44.40 -1.17 Rupiah 12170.00 12160.00 -0.08 Rupee 61.53 61.80 +0.43 Ringgit 3.3430 3.2755 -2.02 Yuan 6.1199 6.0539 -1.08