再送-13日の国内・海外経済指標と行事予定

(予定を追加して再送しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 ＳＨＩＦＴ がマザーズに（公開価格1300円） 市場変更 シーティーエス が東証２部に ジャスダックから 市場変更 ファインデックス が東証１部に ジャスダックから 0830 11月ロイター短観 0830 11月ロイター企業調査 0850 10月企業物価（日銀） 0850 9月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比-1.9％） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000─1200 今後の経済財政動向等についての点検会合 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ５年利付国債の入札結果（財務省） 1330 9月鉱工業生産確報（経産省） 1500 全銀協会長会見 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●決算 ジャパンディスプレイ、西武ＨＤ、三井住友フィナンシャルグループ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２日（水） ◇指標 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Oct 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Sep 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Sep 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:00 インド：ＣＰＩ Oct 15:00 米卸売在庫（商務省） Sep ◇イベント 米中首脳会談 08:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ロンドン） 10:30 英中銀四半期インフレ報告 18:00 米財務省１０年債入札 18:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「Clarifying the Objectives of Monetary Policy」 ◇決算予定 Nov 12 Tencent Holdings 0700.HK 9-mth results 12 Nov AMC Q1 2015 Cisco Systems Inc １３日（木） ◇指標 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Oct 07:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Oct 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米求人労働移動調査（労働省） Sep 19:00 米財政収支（財務省） Oct ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 Nov 韓国：中銀金利発表 Nov Ｇ２０財務相会議（豪ブリスベーン、１５日まで） 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:45 イエレン米ＦＲＢ議長がＥＣＢ、ＦＲＢ、ＮＹ連銀共催の会議であいさつ 20:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 13 Nov 12:00 Q3 2015 Walmart Sun Pharmaceutical Industries Ltd, India's largest drugmaker by revenue, and Cipla Ltd, both due to report their quarterly results on Thursday,