［１２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Thursday, 13 November, 2014---------------------------------------- 0830 日本：11月ロイター短観 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 日本：今後の経済財政動向等についての点検会合 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1330 日本：9月鉱工業生産確報（経産省） 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント インドネシア：中銀金利発表 Nov 韓国：中銀金利発表 Nov Ｇ２０財務相会議（豪ブリスベーン、１５日まで） 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:45 イエレン米ＦＲＢ議長がＥＣＢ、ＦＲＢ、ＮＹ連銀共催の会議であいさつ 20:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

◇決算予定 13 Nov 12:00 Q3 2015 Walmart Sun Pharmaceutical Industries Ltd, India's largest drugmaker by revenue, and Cipla Ltd, both due to report their quarterly results on Thursday,

Friday, 14 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0700 日本：11月ロイター企業調査 1400 電気事業連合会会長（関西電力社長）会見

1530 日本：10月投信概況 1700 日本：今後の経済財政動向等についての点検会合 ●海外分● ◇イベント 14:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 21:00 米ＦＲＢのフィッシャー副議長とパウエル理事が討論会に参加

「Monetary Policy Spillovers and Cooperation in a Global Economy」 Saturday, 15 November, 2014---------------------------------------- ●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（豪ブリスベーン １６日まで） Sunday, 16 November, 2014---------------------------------------- ●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（豪ブリスベーン 最終日） Monday, 17 November, 2014---------------------------------------- 0850 ７─９月期ＧＤＰ１次速報（内閣府）(予測中央値：前期比年率＋2.1％）

1300 日本：１０月マンション発売（不動産経済研究所） 1300 日本：今後の経済財政動向等についての点検会合 ●海外分● ◇イベント 香港・上海市場の株式相互取引開始 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ Tuesday, 18 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目）

1000 日本：自民党議連「アベノミクスを成功させる会」講師：浜田内閣官房参与 1000 日本：今後の経済財政動向等についての点検会合 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：２０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：２０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 18:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

「Clarifying hte Objectives of Monetary Policy」

Wednesday, 19 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 1030 日本：４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 1430 アジアパシフィック航空協会社長会 ●海外分● ◇イベント 19:00 １０月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表

Thursday, 20 November, 2014---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）

●海外分● ◇イベント 12:45 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 16:00 米財務省変動利付債入札条件 16:00 米財務省２・５・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札

Friday, 21 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1030 日本：２年利付国債（１２月債）の発行予定額等（財務省）

●海外分● ◇イベント 01:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル参加（ソウル）

Tuesday, 25 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） 1300 日本：中曽日銀副総裁講演（東京）

1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋） ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省変動利付債入札 18:00 米財務省５年債入札

◇決算予定 25 Nov AMC Q4 2014 Hewlett-Packard Wednesday, 26 November, 2014---------------------------------------- 1030 日本：白井日銀審議委員講演(広島） 1400 日本：白井日銀審議委員記者会見（広島） ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札 Thursday, 27 November, 2014---------------------------------------- ●海外分● ◇イベント ＯＰＥＣ総会

◇休場 米：感謝祭 Friday, 28 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1230 日本：１１月国際投資戦略調査

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。