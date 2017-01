[12日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Thursday, 13 November, 2014---------------------------------------- 0830 日本:11月ロイター短観 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1000 日本:今後の経済財政動向等についての点検会合 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:5年利付国債の入札発行(財務省) 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:5年利付国債の入札結果(財務省) 1330 日本:9月鉱工業生産確報(経産省) 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) ●海外分● ◇イベント インドネシア:中銀金利発表 Nov 韓国:中銀金利発表 Nov G20財務相会議(豪ブリスベーン、15日まで) 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:45 イエレン米FRB議長がECB、FRB、NY連銀共催の会議であいさつ 20:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

◇決算予定 13 Nov 12:00 Q3 2015 Walmart Sun Pharmaceutical Industries Ltd, India's largest drugmaker by revenue, and Cipla Ltd, both due to report their quarterly results on Thursday,

Friday, 14 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 0700 日本:11月ロイター企業調査 1400 電気事業連合会会長(関西電力社長)会見

1530 日本:10月投信概況 1700 日本:今後の経済財政動向等についての点検会合 ●海外分● ◇イベント 14:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 21:00 米FRBのフィッシャー副議長とパウエル理事が討論会に参加

「Monetary Policy Spillovers and Cooperation in a Global Economy」 Saturday, 15 November, 2014---------------------------------------- ●海外分● ◇イベント G20首脳会議(豪ブリスベーン 16日まで) Sunday, 16 November, 2014---------------------------------------- ●海外分● ◇イベント G20首脳会議(豪ブリスベーン 最終日) Monday, 17 November, 2014---------------------------------------- 0850 7─9月期GDP1次速報(内閣府)(予測中央値:前期比年率+2.1%)

1300 日本:10月マンション発売(不動産経済研究所) 1300 日本:今後の経済財政動向等についての点検会合 ●海外分● ◇イベント 香港・上海市場の株式相互取引開始 14:00 ドラギECB総裁が欧州議会で証言 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ Tuesday, 18 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 All Day 日本:日銀金融政策決定会合(1日目)

1000 日本:自民党議連「アベノミクスを成功させる会」講師:浜田内閣官房参与 1000 日本:今後の経済財政動向等についての点検会合 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1030 日本:20年利付国債の入札発行(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 日本:20年利付国債の入札結果(財務省) 1515 日本:20年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) ●海外分● ◇イベント 18:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

「Clarifying hte Objectives of Monetary Policy」

Wednesday, 19 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合(2日目) 1030 日本:40年利付国債(11月債)の発行予定額等(財務省) 1430 アジアパシフィック航空協会社長会 ●海外分● ◇イベント 19:00 10月28─29日の米FOMC議事要旨発表

Thursday, 20 November, 2014---------------------------------------- 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 日本:流動性供給入札(財務省) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:流動性供給入札結果(財務省) 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄(財務省)

●海外分● ◇イベント 12:45 タルーロ米FRB理事が講演 16:00 米財務省変動利付債入札条件 16:00 米財務省2・5・7年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札

Friday, 21 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1030 日本:2年利付国債(12月債)の発行予定額等(財務省)

●海外分● ◇イベント 01:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル参加(ソウル)

Tuesday, 25 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1000 日本:黒田日銀総裁講演(名古屋) 1300 日本:中曽日銀副総裁講演(東京)

1345 日本:黒田日銀総裁会見(名古屋) ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省変動利付債入札 18:00 米財務省5年債入札

◇決算予定 25 Nov AMC Q4 2014 Hewlett-Packard Wednesday, 26 November, 2014---------------------------------------- 1030 日本:白井日銀審議委員講演(広島) 1400 日本:白井日銀審議委員記者会見(広島) ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省7年債入札 Thursday, 27 November, 2014---------------------------------------- ●海外分● ◇イベント OPEC総会

◇休場 米:感謝祭 Friday, 28 November, 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本:閣議・閣議後会見 1230 日本:11月国際投資戦略調査

*経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

*海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です。