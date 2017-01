アジア通貨動向（12日）＝ウォンが対ドルで1年2カ月ぶり安値、リンギは上昇

[シンガポール 12日 ロイター] - アジア通貨市場では、韓国ウォンが下落。 対ドルで一時、心理的節目となる1100ウォンを上回り、1年2カ月ぶり安値をつけた 。 韓国企画財政省の高官は、最近の為替相場の乱高下は韓国ウォンに限ったものではな いとの見解を明らかにした。ウォンを支援するためのドル売り・ウォン買いの為替介入は 行わない意向を示唆したとみられる。 ウォン は対ドルで最大1.0%下落し、2013年9月2日以来の安値と なる1102.9ウォンを一時つけた。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、ユナ・パーク氏は「対ドルで120円 まで円安が進行すれば、ウォンは1120─1130ウォンに下落する可能性がある」と の見方を示した。 マレーシアリンギ は小幅上昇。中央銀行による介入の可能性がうわさされる 中、レバレッジファンド勢などの買いが入った。リンギは11日、対ドルで2010年5 月以来の安値をつけていた。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.75 115.78 +0.03 Sing dlr 1.2922 1.2910 -0.09 Taiwan dlr 30.628 30.717 +0.29 Korean won 1098.70 1091.60 -0.65 Baht 32.86 32.80 -0.17 Peso 44.95 44.95 +0.01 Rupiah 12215.00 12200.00 -0.12 Rupee 61.54 61.55 +0.02 Ringgit 3.3410 3.3455 +0.13 Yuan 6.1267 6.1252 -0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.75 105.28 -9.05 Sing dlr 1.2922 1.2632 -2.24 Taiwan dlr 30.628 29.950 -2.21 Korean won 1098.70 1055.40 -3.94 Baht 32.86 32.86 +0.02 Peso 44.95 44.40 -1.22 Rupiah 12215.00 12160.00 -0.45 Rupee 61.54 61.80 +0.42 Ringgit 3.3410 3.2755 -1.96 Yuan 6.1267 6.0539 -1.19