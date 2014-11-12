TABLE-Seedheiwa -2014/15 12-month parent forecast

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Nov 12(Reuters)- Seedheiwa Co., Ltd. PARENT-ONLY EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)
12 months 12 months
to Mar 31, 2015 to Mar 31, 2015
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FORECAST FORECAST Sales 6.96 8.01 Operating 161 mln 161 mln Recurring 131 mln 131 mln Net 165 mln 131 mln EPS 130.51 yen 103.31 yen
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