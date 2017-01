UPDATE 2-米金融・債券市場＝概ね横ばい、10年債入札後に値を消す

(レートを更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*12.00=3.1054% 前営業日終盤 100*20.50=3.0918% 10年債 米東部時間17時05分 100*00.50=2.3730% 前営業日終盤 100*04.00=2.3604% 5年債 米東部時間17時04分 99*08.75=1.6530% 前営業日終盤 99*10.75=1.6397% 2年債 米東部時間15時33分 99*21.50=0.5432% 前営業日終盤 99*21.75=0.5389% 12日の米金融・債券市場では、国債価格が概ね横ばい。当初は値上がりして推移し ていたものの、午後行われた10年債入札をきっかけに値を消す動きになったという。 前日はベテランズデーのため休場だった。 終盤の取引で、指標10年債 は2/32安、利回りは2.37%。 30年債 は4/32安、利回りは3.1%。 240億ドルの10年債入札は全体的にさえない結果と受け止められた。応札倍率は 2.52倍で、2013年8月以来の低水準だった10月入札時と同じだった。今週は総 額660億ドルの入札が予定されており、13日には160億ドルの30年債入札が行わ れる。 入札前は、休日明けで投資家が市場に戻ってきたことに加え、欧州経済やウクライナ 情勢への不安が米国債の買い材料になったという。 ウクライナのポルトラク国防相は12日、東部の親ロシア派が攻撃を再び開始する事 態に備えて、政府軍を再配置していると表明。政府の会議で「(反政府)武装勢力の行動 に対応し、軍を再配置している。私の主要任務は軍事行動に備えることだ」と述べた。 Tボンド先物12月限 は13/32高の141─04/32。 Tノート先物12月限 は7/32高の126─10.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-2.25) U.S. 5-year dollar swap spread 13.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 12.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.25)