〔表〕きょうの投信設定（14日）＝7本

【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ニュージーランド債券ファンド２０１４─１１（早期償還条項付） ＜愛称：キウイ王国＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：群馬銀行 、日興アセットマネジメント スマート・クオリティ・オープン（安定型）／（安定成長型）／（成長型） ＜愛称：スマラップ＞ 国際投信投資顧問 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）／（ミドルタイプ）／（成長タイプ） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社： 大和証券、リテラ・クレア証券