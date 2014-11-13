新規上場企業の横顔：マークラインズ（12月16日ジャスダック上場）

［東京 １３日 ロイター］ - １２月１６日にジャスダック上場予定の「マークラ インズ」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都港区赤坂 ≪事業内容≫ 自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフ ォーム」の運営 ≪代表者≫ 代表取締役社長 酒井 誠 ≪資本金≫ 1億0500万円 ≪発行済み株式数≫ 290万7000株（2014年11月12日現在） ≪従業員数≫ 41名（2014年10月31日現在） ≪業績≫ 2013年12月期 2012年12月期 売上高（千円） 798,908 703,556 経常利益（千円） 237,984 191,390 当期利益（千円） 151,895 113,324 1株当たり利益（円） 52.25 31.08 1株当たり純資産（円） 125.60 93.28 配当（円） 4,800.00 4,200.00 注）2014年8月22日付けで、1株を200株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年12月期 2012年12月期 売上高（千円） 852,286 743,497 経常利益（千円） 242,032 205,141 当期利益（千円） 153,505 123,492 １株当たり利益（円） 52.81 33.87 1株当たり純資産（円） 134.33 98.32 ≪総資産≫ （千円） 708,697（2013年12月期） ≪株主資本≫ （千円） 365,131（2013年12月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 酒井 誠 15.44 480,000 京大ベンチャーＮＶＣＣ１号投資事業有限責任組合 9.41 292,400 高杉 健郎 6.44 200,000 滝沢 英男 5.15 160,000 三菱ＵＦＪキャピタル 5.15 160,000 ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 2.93 91,000 東海夢ファンド第１号投資事業有限責任組合 2.77 86,200 中島 保二 2.57 80,000 早稲田成長企業支援１号投資事業有限責任組合 2.41 75,000 田崎 浩成 2.32 72,000 ≪監査人≫ 有限責任 あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年１１月２７日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年１２月１日から１２月５日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年１２月８日 ≪申込期間≫ ２０１４年１２月９日から１２月１２日 (以上、2014年11月12日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報