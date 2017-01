14日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 1400 電気事業連合会会長(関西電力社長)会見 終了後、北海道電力社長会見 1530 10月投信概況 1700 今後の経済財政動向等についての点検会合 ●決算 みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャルグループ ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) ◇指標 13~15Nov 中国マネーサプライM2(中国人民銀行) Oct 13~15Nov 中国人民元建て新規融資(中国人民銀行) Oct 13Nov 05:30 中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) Oct [CN IO=ECI] 13Nov 07:00 独消費者物価指数改定値(連邦統計庁) Oct 13Nov 07:45 仏消費者物価指数(INSEE) Oct 13Nov 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 13Nov 15:00 米求人労働移動調査(労働省) Sep 13Nov 19:00 米財政収支(財務省) Oct ◇イベント インドネシア:中銀金利発表 Nov 韓国:中銀金利発表 Nov G20財務相会議(豪ブリスベーン、15日まで) 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:30 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が討論会に参加 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:45 イエレン米FRB議長がECB、FRB、NY連銀共催の会議であいさつ 20:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 13 Nov 12:00 Q3 2015 Walmart Sun Pharmaceutical Industries Ltd, India's largest drugmaker by revenue, and Cipla Ltd, both due to report their quarterly results on Thursday 11月14日(金) ◇指標 14Nov 04:00 マレーシア:GDP Q3 14Nov 06:30 仏GDP速報値(INSEE) Q3 14Nov 07:00 独GDP速報値(連邦統計庁) Q3 14Nov 10:00 ユーロ圏GDP速報値(統計局) Q3 14Nov 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値(統計局) Oct 14Nov 13:30 米輸出入物価(労働省) Oct 14Nov 13:30 米小売売上高(商務省) Oct 14Nov 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Nov 14Nov 15:00 米企業在庫(商務省) Sep 14~19Nov 16:00 対中国海外直接投資(商務省) Oct ◇イベント 14:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 21:00 米FRBのフィッシャー副議長とパウエル理事が討論会に参加 「Monetary Policy Spillovers and Cooperation in a Global Economy」