アジア通貨動向（13日）＝ウォン下落、中銀総裁は円安影響を懸念

[シンガポール 13日 ロイター] - アジア通貨市場では、韓国ウォンが下落。 韓国銀行(中央銀行)の李柱烈(イ・ジュヨル)総裁は、円安が国内経済に与える影響に ついて改めて懸念を表明した。 韓国中銀が政策金利を予想通り過去最低の2.00%に据え置いたことなどを受けて ウォン はそれまでの下げから回復した。しかし対豪ドルを中心にドルが全般に 上昇するなか円安が加速、ウォンを圧迫した。 李総裁は会見で「円安が加速すれば日本企業のマーケティング戦略が修正され、これ によるマイナスの影響を懸念している」と述べた。 アナリストはウォンが引き続き円安の圧力を受けるとみている。サムスン・フューチ ャーズ(ソウル)の調査部門責任者氏は「当局が引き続きウォンの動きを円に合わせると の見方があるため、利下げ観測が後退したことは長期的にはウォンの支援材料にはならな い」と指摘した。 台湾ドルは、輸出業者の月末決済需要で上昇。30.630―30.650台湾ドル 水準で決済需要があるという。株式市場への資金流入も支援材料。トレーダーの間では中 銀による介入の可能性をめぐる懸念が引き続き広がっている。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.68 115.47 -0.18 Sing dlr 1.2924 1.2897 -0.21 Taiwan dlr 30.616 30.750 +0.44 Korean won 1098.10 1096.00 -0.19 Baht 32.84 32.86 +0.06 Peso 44.87 44.87 +0.00 Rupiah 12210.00 12197.00 -0.11 Rupee 61.54 61.49 -0.08 Ringgit 3.3360 3.3360 +0.00 Yuan 6.1280 6.1262 -0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 115.68 105.28 -8.99 Sing dlr 1.2924 1.2632 -2.26 Taiwan dlr 30.616 29.950 -2.18 Korean won 1098.10 1055.40 -3.89 Baht 32.84 32.86 +0.06 Peso 44.87 44.40 -1.06 Rupiah 12210.00 12160.00 -0.41 Rupee 61.54 61.80 +0.42 Ringgit 3.3360 3.2755 -1.81 Yuan 6.1280 6.0539 -1.21