新規上場企業の横顔：アドベンチャー（12月18日マザーズ上場）

［東京 １３日 ロイター］ - １２月１８日にマザーズ上場予定の「アドベンチャ ー」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都渋谷区渋谷 ≪事業内容≫ オンラインによる航空券等、旅行商品の販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 中村 俊一 ≪資本金≫ 1億1899万円 ≪発行済み株式数≫ 185万2800株（2014年11月13日現在） ≪従業員数≫ 15名（2014年10月31日現在） ≪業績≫ 2014年6月期 2013年6月期 営業収益（千円） 893,359 635,445 経常利益（千円） 26,718 -10,306 当期利益（千円） 7,341 8,408 １株当たり利益（円） 4.04 2.11 １株当たり純資産（円） 12.04 8.00 配当（円） - - 注）2014年1月23日付けで、1株を20株に分割、2014年9月26日付けで、1株を200株に分割 、2014年11月6日付けで、1株を2株に分割 ≪業績・連結≫ 2014年6月期 2013年6月期 営業収益（千円） 893,474 635,445 経常利益（千円） 25,803 -8,384 当期利益（千円） 21,135 10,260 １株当たり利益（円） 11.64 2.57 １株当たり純資産（円） 9.66 -1.70 ≪総資産≫ （千円） 373,116（2014年6月期） ≪株主資本≫ （千円） 21,870（2014年6月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 中村 俊一 84.62 1,600,000 宮前 幸央 6.35 120,000 八木 理恵子 5.08 96,000 イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 1.95 36,800 福田 貴史 0.78 14,800 中島 照 0.21 4,000 森田 純子 0.19 3,600 児玉 尚人 0.19 3,600 高橋 知道 0.11 2,000 山川 善之 0.11 2,000 西木 隆 0.11 2,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年１１月２８日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年１２月２日から１２月８日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年１２月９日 ≪申込期間≫ ２０１４年１２月１１日から１２月１６日 (以上、2014年11月13日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報