新規上場企業の横顔：大冷（12月18日東証2部上場）

［東京 １３日 ロイター］ - １２月１８日に東証２部上場予定の「大冷」<2883.T >の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都中央区月島 ≪事業内容≫ 業務用冷凍食品の企画・開発・販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 斉藤 修 ≪資本金≫ 13億2707万円 ≪発行済み株式数≫ 530万8300株（2014年11月13日現在） ≪従業員数≫ 157名（2014年9月30日現在） ≪業績≫ 2014年3月期 2013年3月期 売上高（千円） 26,341,948 26,042,027 経常利益（千円） 1,649,676 1,422,914 当期利益（千円） 896,622 848,660 １株当たり利益（円） 168.91 167.91 １株当たり純資産（円） 762.72 643.95 配当（円） 100.00 100.00 注）2014年10月1日付けで、1株を2株に分割 ≪総資産≫ （千円） 8,295,290（2014年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 4,048,741（2014年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） フルタ 51.49 2,733,500 古田耕司 18.84 1,000,000 中道博志 7.54 400,000 斉藤修 6.97 370,000 正林淳生 3.01 160,000 西村信義 1.59 84,400 社員持株会 1.33 70,600 関秀和 1.32 70,000 富田史好 0.94 50,000 岩佐成泰 0.83 44,000 ≪監査人≫ 有限責任 あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年１１月２７日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年１２月１日から１２月５日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年１２月８日 ≪申込期間≫ ２０１４年１２月１０日から１２月１５日 (以上、2014年11月13日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報