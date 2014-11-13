米金融・債券市場＝価格が小幅高、小売売上高控え上値重い

［ニューヨーク １３日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時13分 100*30.00=3.0765% 前営業日終盤 100*12.00=3.1054% １０年債 米東部時間16時12分 99*03.50=2.3505% 前営業日終盤 100*00.50=2.3730% ５年債 米東部時間16時12分 99*12.25=1.6300% 前営業日終盤 99*08.75=1.6530% ２年債 米東部時間15時45分 99*22.75=0.5233% 前営業日終盤 99*21.50=0.5432% １３日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高となった。今週の総額６６０億ド ルの国債入札を消化し、一部の買い手が市場に戻った。だが重要指標の小売売上高の発表 を１４日に控え、上値は限られた。 午後終盤の取引で、指標１０年債 は４／３２高。利回りは２．３５％と 、前日の２．３７％から低下した。 Ｔボンド先物１２月限 は４／３２高の１４１─０８／３２。 Ｔノート先物１２月限 は５／３２高の１２６─１５．５０／３２。 ＜ドルスワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)