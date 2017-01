米金融・債券市場＝価格が小幅高、小売売上高控え上値重い

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時13分 100*30.00=3.0765% 前営業日終盤 100*12.00=3.1054% 10年債 米東部時間16時12分 99*03.50=2.3505% 前営業日終盤 100*00.50=2.3730% 5年債 米東部時間16時12分 99*12.25=1.6300% 前営業日終盤 99*08.75=1.6530% 2年債 米東部時間15時45分 99*22.75=0.5233% 前営業日終盤 99*21.50=0.5432% 13日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高となった。今週の総額660億ド ルの国債入札を消化し、一部の買い手が市場に戻った。だが重要指標の小売売上高の発表 を14日に控え、上値は限られた。 午後終盤の取引で、指標10年債 は4/32高。利回りは2.35%と 、前日の2.37%から低下した。 Tボンド先物12月限 は4/32高の141─08/32。 Tノート先物12月限 は5/32高の126─15.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)