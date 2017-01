UPDATE 2-米金融・債券市場＝価格が小幅高、小売売上高控え上値重い

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*00.00=3.0733% 前営業日終盤 100*12.00=3.1054% 10年債 米東部時間17時05分 99*05.00=2.3452% 前営業日終盤 100*00.50=2.3730% 5年債 米東部時間17時05分 99*13.00=1.6250% 前営業日終盤 99*08.75=1.6530% 2年債 米東部時間16時44分 99*23.00=0.5193% 前営業日終盤 99*21.50=0.5432% 13日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高となった。今週の総額660億ド ルの国債入札を消化し、一部の買い手が市場に戻った。だが重要指標の小売売上高の発表 を14日に控え、上値は限られた。 この日実施された160億ドルの30年債入札は、応札倍率が2.29倍と5月以来 の低水準となった。 DRWトレーディングのストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「30年債の入札後 、市場には安ど感が広がり、買いが入った」と指摘した。 今週の一連の入札は需要が総じて軟調だったため、トレーダーは30年債の入札後、 やや安い価格で米国債を買うことができたという。 ただ、小売売上高の発表を控え、積極的に強気のポジションを形成する動きは限られ た。ロイター調査によると、10月の小売売上高は0.3%減だった前月から0.2%増 に改善すると見込まれている。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏によると、小売売上高は第 4・四半期国内総生産(GDP)に影響を与えるため注目されている。 イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が講演したが、金融政策に関する言及はな かったため、債券市場では材料視されなかった。 新規失業保険申請件数は1万2000件増の29万件と、市場予想の28万件以上に 増えたが、こちらも市場への影響はなかった。 午後終盤の取引で、指標10年債 は4/32高。利回りは2.35%と 、前日の2.37%から低下した。 30年債 は4/32高。利回りは3.07%。前日は3.08%だった 。 Tボンド先物12月限 は4/32高の141─08/32。 Tノート先物12月限 は5/32高の126─15.50/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)