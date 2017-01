UPDATE 1-米国の日本株ファンド、11億ドルの資金流入＝リッパー週間調査

(内容を追加しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - トムソン・ロイター傘下の投信情報会社リッパーがまとめた 米国ファンドの週間調査(11月12日までの週)によると、日本株ファンドへ資金流入額は11億ドルと なり、2013年5月以来で最大の流入額となった。 消費税再増税の先送り観測や日銀の追加緩和を受け、3週連続の流入となった。 日経平均株価 はこの週、終値で2007年10月以来の高値となる1万7197円05銭を付 けた。消費再増税の先送り見通しが背景。 リッパーで米州リサーチ部門責任者を務めるJeff Tjornehoj氏は「安倍晋三首相が消費再増税の先送り を検討しているとの報道がこの週の資金流入を促した」と指摘。投資家らは日本の個人消費を押し上げると 期待しているとしたほか、10月末に日銀が追加緩和を打ち出したことが日本の景気を押し上げていると付 け加えた。 全体の株式ファンドに対する需要は引き続き堅調で、107億ドルの流入となった。ただ、これらの新 規資金は全てが上場投資信託(ETF)へ向かい、株式投資信託(ミューチュアルファンド)は19億ドル の流出となった。 ETFは機関投資家が主な投資主体、ミューチュアルファンドは個人投資家が主な投資主体とみられて いる。 課税債券ファンドは50億ドルの新規資金を呼び込んだ。流入は8週連続。また、投資家らはマネー・ マーケット・ファンド(MMF)に46億ドルの資金を注入。純流入は4週連続。 ハイイールド債券ファンドは8億9000万ドル超の流入。流入は4週連続。新興国市場株式ファンド は3億5700万ドルの新規資金が入り、同様に4週連続の流入となった。 Tjornehoj氏によると、米失業率が6年ぶりの低水準となる5.8%に低下したことや、米株のパフォ ーマンスが比較的良くなるとの見方などが株式ETFへの資金流入の背景になっているという。 各ファンドの資金フローは以下の通り。 Sector Flow Chg % Assets Assets Count ($Bil) ($Bil) All Equity Funds 10.692 0.25 4,275.923 11,034 Domestic Equities 10.298 0.33 3,202.371 8,012 Non-Domestic 0.394 0.04 1,073.552 3,022 Equities All Taxable Bond 4.954 0.26 1,889.292 5,640 Funds All Money Market 4.610 0.20 2,339.158 1,295 Funds All Municipal Bond 0.649 0.21 314.288 1,428 Funds