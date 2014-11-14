［１４日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Saturday, 15 November, 2014-------------------------------------------- ●海外分● Ｇ２０首脳会議（豪ブリスベーン １６日まで）

Sunday, 16 November, 2014-------------------------------------------- ●海外分● Ｇ２０首脳会議（豪ブリスベーン 最終日） Monday, 17 November, 2014-------------------------------------------- 0850 ７─９月期ＧＤＰ１次速報（内閣府）（予測中央値：前期比年率＋2.1％）

1300 日本：１０月マンション発売（不動産経済研究所） 1300 日本：今後の経済財政動向等についての点検会合 ●海外分● ◇イベント 香港・上海市場の株式相互取引開始 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言 15:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ カーニー英中銀総裁がシンガポール金融管理局で講演 Tuesday, 18 November, 2014-------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） 1000 日本：自民党議連「アベノミクスを成功させる会」講師：浜田内閣官房参与 1000 日本：今後の経済財政動向等についての点検会合 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 日本：２０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：２０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇指標 ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 08:25 スティーブンス豪中銀総裁が講演 18:30 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

「Clarifying hte Objectives of Monetary Policy」 21:00 チリ：中銀金利発表 Nov Wednesday, 19 November, 2014-------------------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） 1030 日本：４０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 1430 アジアパシフィック航空協会社長会 ●海外分● ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Nov 19:00 １０月２８─２９日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 Thursday, 20 November, 2014-------------------------------------------- 0850 日本：１０月貿易統計（財務省） （輸出＋４．５％、輸入＋３．４％、1兆0500億円の赤字） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外分● ◇指標 ◇イベント 12:00 トルコ：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 12:45 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 16:00 米財務省変動利付債入札条件 16:00 米財務省２・５・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札

◇休場 ブラジル

Friday, 21 November, 2014-------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：10月中古住宅販売（全米リアルター協会） 0000 米：11月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 0000 米：10月景気先行指数（コンファレンス・ボード） 1030 日本：２年利付国債（１２月債)の発行予定額等（財務省）

１１月２１日（金） ●海外分● ◇指標 ◇イベント 01:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル参加（ソウル） Monday, 24 November, 2014-------------------------------------------- ●海外分● ◇指標 ◇イベント 18:00 米財務省２年債入札

Tuesday, 25 November, 2014-------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1000 日本：黒田日銀総裁講演（名古屋） 1300 日本：中曽日銀副総裁講演（都内） 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋） ●海外分● ◇指標 ◇イベント 18:00 米財務省変動利付債入札 18:00 米財務省５年債入札

◇決算予定 25 Nov AMC Q4 2014 Hewlett-Packard

Wednesday, 26 November, 2014-------------------------------------------- 1030 日本：白井日銀審議委員講演(広島） 1400 日本：白井日銀審議委員記者会見（広島） ●海外分● ◇指標 ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札

Thursday, 27 November, 2014-------------------------------------------- ●海外分● ◇指標 ◇イベント ＯＰＥＣ総会

◇休場 米：感謝祭

Friday, 28 November, 2014-------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 1230 日本：１１月国際投資戦略調査 ●海外分● 感謝祭翌日で米債券・株式市場は短縮取引

＊国内予定には一部の経済指標を含めて掲載しています。

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。